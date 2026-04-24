Σλοβενία: Αντί για Eurovision θα προβάλει ταινίες για την Παλαιστίνη

Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Σλοβενίας ανακοίνωσαν ότι δεν θα μεταδώσουν φέτος τη Eurovision 2026, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Η απόφαση σηματοδοτεί μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση των αντιδράσεων γύρω από τον διαγωνισμό, με τη σλοβενική δημόσια τηλεόραση RTV Slovenia να επιβεβαιώνει ότι δεν θα μεταδώσει το γεγονός και αντ’ αυτού θα προβάλλει σειρά ταινιών για την Παλαιστίνη.

Η διευθύντρια του φορέα, Ksenija Horvat, δήλωσε ότι θα προβληθεί η σειρά «Voices of Palestine», με ντοκιμαντέρ και ταινίες παλαιστινιακής θεματολογίας.

Αντίστοιχα, η δημόσια τηλεόραση της Ισπανίας έχει επίσης αποφασίσει να μην προβάλλει τη Eurovision, κάτι που σημαίνει ότι ο διαγωνισμός δεν θα μεταδοθεί στη χώρα για πρώτη φορά από το 1961.

Στην Ιρλανδία, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχει ούτε θα μεταδώσει το γεγονός.

Αντίθετα, η Ολλανδία και η Ισλανδία αποχώρησαν από τη διοργάνωση, αλλά οι εθνικοί τους φορείς θα τη μεταδώσουν κανονικά. Η φετινή διοργάνωση, που συμπίπτει με τα 70 χρόνια του θεσμού, θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη από τις 12 έως τις 16 Μαΐου, με τη συμμετοχή 35 χωρών.

Οι αντιδράσεις σχετίζονται με την απόφαση της European Broadcasting Union να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ, παρά τις επικρίσεις για τη στάση του στον πόλεμο στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας, Robert Golob, έχει εκφράσει έντονη κριτική για την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, ενώ η κυβέρνησή του έχει προχωρήσει σε μέτρα κατά προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Παρά το σύνθημα «United by Music», ο διαγωνισμός δυσκολεύεται διαχρονικά να μείνει μακριά από πολιτικές εντάσεις. Η Ρωσία έχει αποκλειστεί από το 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ενώ φέτος εισάγονται νέοι κανόνες για τον περιορισμό παρεμβάσεων και επηρεασμού της ψηφοφορίας από κράτη ή τρίτους φορείς.

Η ένταση γύρω από τη Eurovision έχει ενταθεί μετά τον πόλεμο στη Γάζα, με διαδηλώσεις και αντιδράσεις να επηρεάζουν τη διοργάνωση, αλλά και με ανησυχίες για πρακτικές προώθησης τραγουδιών, ιδίως μετά την πρωτιά του Ισραήλ στην ψήφο του κοινού στην περσινή διοργάνωση.

Με πληροφορίες από Guardian