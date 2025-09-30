The Simpsons Movie: Έρχεται το σίκουελ σχεδόν 20 χρόνια μετά

Ένα σίκουελ της ταινίας The Simpsons Movie ανακοινώθηκε, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία που βασίστηκε στη μακροχρόνια τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων.

Η συνέχεια της ταινίας επιβεβαιώθηκε από την 20th Century Studios, με ημερομηνία κυκλοφορίας στις 23 Ιουλίου 2027.

Η αφίσα της ταινίας μοιράστηκε στο Instagram, με μια εικόνα από ντόνατ που το αρπάζει ένα χέρι και μια λεζάντα: «Homer’s coming back for seconds».

Δημιούργημα του σκιτσογράφου Ματ Γκρέινινγκ, η σειρά προβάλλεται από το 1989 και ακολουθεί την οικογένεια Σίμπσον – τον Χόμερ, τη Μαρτζ και τα τρία τους παιδιά, Μπαρτ, Λίζα και Μάγκι – στην καθημερινή τους ζωή.

Το καρτούν έχει προβληθεί για 37 σεζόν και έχει ανανεωθεί μέχρι και τη σεζόν 40. Η πρώτη ταινία The Simpsons Movie, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2007, έδειχνε τον Χόμερ να μολύνει κατά λάθος το υδάτινο απόθεμα του Σπρίνγκφιλντ, με αποτέλεσμα η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος να περικλείσει την πόλη σε έναν θόλο και να τον αφήσει με την αποστολή να σώσει την πόλη και την οικογένειά του.

Η ταινία απέφερε πάνω από 500 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office και τελείωσε με την σχεδόν βουβή Μάγκι να λέει στο τέλος των τίτλων: «Σίκουελ;»

Το 2014, ο εκτελεστικός παραγωγός των Simpsons και συν-σεναριογράφος της ταινίας Τζέιμς Λ. Μπρουκς αποκάλυψε ότι η Fox τον είχε προσεγγίσει για τη δημιουργία συνέχειας. Όμως, το 2024, ο σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός Άλ Τζιν είχε δηλώσει ότι δεν υπήρχαν επίσημες συζητήσεις ή ανάπτυξη σεναρίου, καθώς οι συζητήσεις για σίκουελ είχαν «παγώσει» λόγω της πανδημίας Covid-19.

Ο Τζιν είχε επίσης αναφέρει ότι η Disney παρακολουθούσε πώς θα πήγαινε το Inside Out 2 στα σινεμά, μετά από αρκετές αποτυχίες ταινιών κινουμένων σχεδίων της στο box office, προσθέτοντας: «Θέλω να δω τη βιομηχανία κινουμένων σχεδίων να επιστρέφει πλήρως εκεί που ήταν πριν από την πανδημία. Και τότε, νομίζω ότι θα είχε νόημα να γίνει το The Simpsons ξανά κινηματογραφικά».

Το Inside Out 2 έφτασε τα 1,6 δισ. δολάρια σε εισπράξεις και έγινε προσωρινά η πιο επιτυχημένη ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών, μέχρι που ξεπεράστηκε από το Ne Zha 2 νωρίτερα φέτος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Οι Simpsons παραμένουν η μακροβιότερη σειρά κινουμένων σχεδίων και γενικότερα σεναριογραφημένη σειρά σε prime-time στην αμερικανική τηλεόραση, με σχεδόν 800 επεισόδια σε διάστημα 36 ετών.

Με πληροφορίες από Guardian