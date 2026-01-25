Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται για δεύτερη ημέρα στη ΜΕΘ με πνευμονία

Για δεύτερη ημέρα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ γνωστού ιδιωτικού νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη.

Η Σία Κοσιώνη την Πέμπτη, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή, γεγονός που την εμπόδισε να παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ παρότι μετέβη στον σταθμό.

Το ίδιο συνέβη και την Παρασκευή και έτσι η γνωστή δημοσιογράφος μεταφέρθηκε σε κοντινό ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου νοσηλεύεται σήμερα για δεύτερη ημέρα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η ζωή της δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο.