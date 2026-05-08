Σία Κοσιώνη: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΙ για το τέλος της συνεργασίας τους

Ο ΣΚΑΙ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τη Σία Κοσιώνη, μετά από 20 χρόνια.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ για τη Σία Κοσιώνη:

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.

Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια.

Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα.

Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον.

Ο Γιάννης Αλαφούζος ιδιοκτήτης και μέτοχος του Ομίλου, δήλωσε: ''Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα''».

Σία Κοσιώνη: «Απόψε λέω το τελευταίο μου δελτίο»

Την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΙ ανακοίνωσε, νωρίτερα, και η ίδια η Σία Κοσιώνη.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, ανακοίνωσε πως σήμερα θα πει το τελευταίο της δελτίο μετά από 20 χρόνια συνεργασίας με τον τηλεοπτικό σταθμό, τονίζοντας πως τις τελευταίες ημέρες έχει λάβει «μεγάλες ποσότητες αγάπης, σεβασμού και αναγνώρισης».

Μίλωντας για το επάγγελμά της, το χαρακτήρισε «πολύ σκληρό» και «πολύ ανταγωνιστικό».

«20 χρόνια είναι μια ζωή» σχολίασε αναφερόμενη στη συνεργασία της με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Σε ερώτηση για το ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της στα δελτία ειδήσεων, απάντησε: «Είναι πολλές, δεν είναι μία».

Και συνέχισε: «Είναι όταν έπρεπε να πούμε για την πτώχευση. Σκεφτόμουν έναν μήνα το πώς θα έλεγα εκείνη την καλησπέρα. Επίσης, είναι όταν έπρεπε να εκφωνήσω ειδήσεις που είχαν να κάνουν με θάνατο. Η υπόθεση της μικρής Άννυ για παράδειγμα. Ήθελα να κάνω εμετό, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ».

Μάλιστα, σε σχόλιο συναδέλφου της, on air, αν είναι πολύ δύσκολο αυτό που γίνεται εκείνη την στιγμή, η Σία Κοσιώνη, σχολίασε: «Μου το έχεις κάνει ήδη πολύ δύσκολο και ο γιατρός μου έχει πει να προσέχω τις συγκινήσεις».