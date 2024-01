To «SATC» πηγαίνει στο Netflix

Η Κάρι Μπράντσο και η υπόλοιπη παρέα του «Sex and the City» πηγαίνουν στο Netflix, σύμφωνα με πληροφορίες του Variety και των New York Times.

Το Netflix έκανε συμφωνία με τη Warner Bros. Discovery για να ανέβουν στην πλατφόρμα τα 94 επεισόδια των έξι σεζόν του «Sex and the City», της σειράς του HBO που προβλήθηκε από το 1998 έως το 2004.

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις αρχές Απριλίου. Η συμφωνία δεν αφορά όλο τον κόσμο, καθώς το «Sex and the City» θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα στις ΗΠΑ και σε μερικές ευρωπαϊκές αγορές.

Οι δύο ταινίες του «Sex and the City» δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Αυτό ισχύει και για το spin-off της σειράς, το «And Just Like That».