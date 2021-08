Sex and the City: Κάρι και Mr. Big ξανά μαζί- Πρώτες κοινές φωτογραφίες στα γυρίσματα

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με τον Κρις Νοθ συναντήθηκαν ξανά τηλεοπτικά για τα γυρίσματα του «And Just Like That», του πολυαναμενόμενου revival του «Sex and the City».

Οι διάσημοι Κάι Μπράντσο και Mr.Big αντίστοιχα, όπως ονομάζονται οι χαρακτήρες του στη σειρά, φωτογραφήθηκαν στα γυρίσματα, ενθουσιάζοντας τους φανς τους, καθώς μέχρι πρότινος αμφέβαλαν ότι ο μεγάλος έρωτας της Κάρι θα επέστρεφε όντως στο πλευρό της.

Σε φωτογραφίες, που κυκλοφόρησαν, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φορά ένα μαύρο μπλουζάκι, μια μακριά πουά φούστα και ένα εντυπωσιακό καπέλο ενώ ο Mr.Big ένα κλασικό κοστούμι, όπως άλλωστε συνήθιζε.

Στους ρόλους τους επιστρέφουν επίσης οι Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις ως Μιράντα Χομπς και Σάρλοτ Γιορκ αντίστοιχα, αλλά όχι και η Κιμ Κατράλ στον ρόλο της Σαμάνθα.

Στα επεισόδια θα εμφανιστούν, όμως, και αρκετοί παλιοί γνώριμοι της σειράς, όπως οι «Έινταν» Τζον Κόρμπετ, «Στιβ» Ντέιβιντ Εγκενμπεργκ, «Χάρι» Ίβαν Χάντλερ, «Άντονι» Μάριο Καντόνε και ο «Στάνφορντ» Γούλι Γκάρσον.