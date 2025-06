Sex and the City: Η Σαμάνθα επιστρέφει στο And Just Like That, αλλά χωρίς την Κιμ Κατράλ

Η Σαμάνθα Τζόουνς της Κιμ Κατράλ, υπήρξε από τους αγαπημένους χαρακτήρες του «Sex and The City» και πολλοί από τους φαν ήλπιζαν να την δουν ξανά μέσα από τη σειρά «And Just Like That».

Η Κατράλ υποδυόταν τη Σαμάνθα για έξι σεζόν στο «Sex and the City» της HBO, αλλά μετά από μια ρήξη με τη συμπρωταγωνίστρια Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η ηθοποιός επέλεξε να μην επιστρέψει για τη συνέχεια της σειράς «And Just Like That...». Παρ' όλα αυτά, ο χαρακτήρας της, που ζει πλέον στο Λονδίνο, εξακολουθεί να εμφανίζεται κατά καιρούς μέσω γραπτών μηνυμάτων με τη συγγραφέα φίλη της, Κάρι Μπράτσο.

Μπορεί η Σαμάνθα να μην κάνει το πολυπόθητο για το κοινό come back, αλλά κάνει την επανεμφάνισή της με έναν άλλο τρόπο, μέσω μηνυμάτων. Η ίδια η Κατράλ δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Ωστόσο, ακόμα και μια cameo εμφάνιση χωρίς φωνή της, είναι αρκετή για να προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στους θαυμαστές, όπως σχολιάζουν τα ψυχαγωγικά μέσα. Επομένως, η Σαμάνθα επιστρέφει στο And Just Like That, αλλά χωρίς την Κιμ Κατράλ.

Οι πρωταγωνίστριες του «Sex and the City» / Φωτ.: Tmdb

Ακολουθεί spoiler

Στο επεισόδιο, με τίτλο «Under the Table», η Κάρι (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) έρχεται αντιμέτωπη με έναν γείτονα από το κάτω διαμέρισμα, ο οποίος είναι υπερβολικά ευαίσθητος στον ήχο από τα τακούνια. Ο γείτονας, μάλιστα, τυχαίνει να είναι διάσημος Βρετανός βιογράφος. Έτσι, η Κάρι στέλνει μήνυμα στη Σαμάνθα -η οποία πλέον ζει στο Λονδίνο- ρωτώντας τη, εάν γνωρίζει τον περιβόητο Ντάνκαν Ριβς (Τζόναθαν Κέικ). Η απάντηση είναι σύντομη αλλά καυστική: «Λένε ότι είναι πολύ διασκεδαστικός. Γιατί;» Όταν η Κάρι εξηγεί ότι «μένει από κάτω μου», η Σαμάνθα απαντά: «Μακάρι να έμενε από κάτω μου».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σαμάνθα εμφανίζεται στη σειρά. Η πραγματική της επιστροφή, ήλθε στο τέλος της δεύτερης σεζόν, μέσα από ένα απρόσμενο τηλεφώνημα στην Κάρι. Σε αυτήν τη σκηνή -για την οποία η Κατράλ φέρεται να έλαβε 1 εκατομμύριο δολάρια για λιγότερο από δύο λεπτά παρουσίας- η Σαμάνθα ανακοίνωσε ότι δεν θα κατάφερνε να παρευρεθεί στο αποχαιρετιστήριο πάρτι του διαμερίσματος της Κάρι, λόγω καθυστέρησης της πτήσης της. Επιστρέφοντας από το αεροδρόμιο, ευχαρίστησε τη φίλη της. Η Κατράλ γύρισε τη cameo σκηνή της ξεχωριστά από την Πάρκερ, λόγω των γνωστών εντάσεων μεταξύ τους.

Με πληροφορίες από το Vanity Fair