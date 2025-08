Sex and the City: Επιτέλους τελειώνει...

Η αυλαία πέφτει και επίσημα για το «Sex and the City» καθώς η τρίτη σεζόν του «And Just Like That...» στο HBO Max, θα είναι και η τελευταία της σειράς.

Η είδηση έγινε γνωστή σήμερα από τον δημιουργό της σειράς , Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, ο οποίος και επιβεβαίωσε ότι φτάνει στο τέλος της.

Συγκεκριμένα το φινάλε της σεζόν που θα προβληθεί στις 14 Αυγούστου, θα αποτελέσει και το φινάλε της σειράς.

Σε δηλώσεις του στο Deadline, εξήγησε πως ο ίδιος και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ καθυστέρησαν να ανακοινώσουν την είδηση, επειδή δεν ήθελαν να χαλάσει τίποτα την θέαση της σεζόν. Μάλιστα, σημείωσε πως κατέληξαν από κοινού με τη δημοφιλή ηθοποιό σε αυτή την απόφαση.

Σύμφωνα με το Deadline, ενημέρωσε το καστ για την απόφαση αυτή, την Πέμπτη.

Η σειρά «And Just Like That...» έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2021 και αποτέλεσε συνέχεια του «Sex and the City», της δημοφιλούς παραγωγής του HBO που προβλήθηκε από το 1998 έως το 2004.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, με μία ανάρτησή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Παρασκευής, αποχαιρέτησε τον χαρακτήρα της, την Κάρι Μπράντσο.

«Άλλαξε σπίτια, ζώνες ώρας, αγόρια, γνώμη, παπούτσια, μαλλιά – αλλά ποτέ την αγάπη και την αφοσίωσή της στη Νέα Υόρκη», έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της, εξηγώντας το πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο ρόλος στη ζωή της.