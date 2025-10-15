Σέρρες: Η θεία Σταματίνα είναι ίντερσεξ - Αποθέωση στο Χ για τον Γιώργο Καπουτζίδη

Η θεία Σταματίνα στη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και μάλιστα, είναι ίντερσεξ.

Με τον ίσως πιο συντηρητικό χαρακτήρα των «Σερρών» που είχε άγνοια για το σώμα του, ο Γιώργος Καπουτζίδης συνέδεσε τον κόσμο των στερεοτύπων με τη φύση ενός ίντερσεξ ανθρώπου -θέμα που λίγες φορές έχει προβληθεί στα ελληνικά media.

Μετά το επεισόδιο της αποκάλυψης για τη θεία Σταματίνα, το X αποθέωσε τον Γιώργο Καπουτζίδη που δίνει βήμα σε αυτή την ομάδα ανθρώπων, συστήνοντας τη σε όσους από το τηλεοπτικό κοινό δεν έχουν πλήρη γνώση. Μέσα από ατάκες των πρωταγωνιστών και την άγνοια της θείας Σταματίνας για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, χωρίς να στερείται χιούμορ, η σκηνή που η θεία αλλάζει τη σειρά των γραμμάτων της λέξης «ΛΟΑΤΚΙ» αγαπήθηκε από τους τηλεθεατές.

Κι έτσι, με τον τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει, ο Γιώργος Καπουτζίδης εξηγεί ένα-ένα τα αρχικά Λ, Ο, Α, Τ, Κ, Ι ή αλλιώς του ακρωνυμίου που έφτιαξε τελικά η θεία Σταματίνα, Ι.Κ.Τ.Ο.Λ.Α, το οποίο έγινε σχέδιο στο φούτερ που φόρεσε ο Γιώργος Καπουτζίδης, για να ποζάρει χαμογελαστός στο Instagram.

«Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει μιλήσει για στρέιτ, γκέι, μπάι, ίντερσεξ, τρανς. Έβγαλε όλες τις ταμπέλες και μίλησε σε κάθε παιδί εκεί έξω», γράφει ένα από τα σχόλια στο X.