Σεναριογράφος κατηγορεί τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και το Netflix ότι του έκλεψαν σενάριο ταινίας

Λιγότερο από 24 ώρες μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή του με 35 πόντους και triple-double για τους Los Angeles Lakers, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά για νομικούς λόγους.

Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του NBA κατηγορείται από τον σεναριογράφο Ρομπ Γκράμποου ότι, μαζί με την εταιρεία παραγωγής του, SpringHill Company, έκλεψε το σενάριό του για την αθλητική ταινία Rez Ball, η οποία κυκλοφόρησε στο Netflix τον Σεπτέμβριο.

Ο Γκράμποου, σκηνοθέτης της ταινίας The Year of the Dog (2022), υποστηρίζει ότι το σενάριό του με τίτλο The Gift of the Game αποτέλεσε τη βάση για την ταινία Rez Ball. Στη μήνυση 25 σελίδων που κατέθεσε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, κατηγορεί τον Τζέιμς, την SpringHill Company και το Netflix για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες παραβάσεις.

Ο Γκράμποου αναφέρει ότι η ταινία παρουσιάζει αξιοσημείωτες ομοιότητες με το σενάριό του, συμπεριλαμβανομένων της πλοκής, των θεμάτων, των διαλόγων, ακόμη και συγκεκριμένων σκηνών. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι η τελική σκηνή της ταινίας — όπου ο πρωταγωνιστής δέχεται φάουλ ενώ προσπαθεί να πετύχει το νικητήριο καλάθι σε αγώνα πρωταθλήματος — είναι σχεδόν ταυτόσημη με το έργο του. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι το Rez Ball μοιάζει περισσότερο με το σενάριό του παρά με το βιβλίο στο οποίο φέρεται να βασίζεται η ταινία.

Ο Γκράμποου ζητά μη καθορισμένη αποζημίωση, ενώ η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με την ταινία Rez Ball, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο νωρίτερα φέτος.

Σιωπή από τον ΛεΜπρόν

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και η ομάδα του δεν έχουν σχολιάσει ακόμη τις κατηγορίες. Δεδομένου ότι η μήνυση κατατέθηκε μόλις αυτή την εβδομάδα, παραμένει άγνωστο πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.

Η ταινία Rez Ball, η οποία αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας μπάσκετ από την ιθαγενή κοινότητα της Αμερικής, είχε κερδίσει επαίνους για την αυθεντική της προσέγγιση. Ωστόσο, εάν η υπόθεση προχωρήσει, ενδέχεται να εγείρει ερωτήματα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και τη διαδικασία δημιουργίας στο Χόλιγουντ.

Για την ώρα, η υπόθεση τραβάει την προσοχή, όχι μόνο για την πιθανή ζημιά στη φήμη του ΛεΜπρόν Τζέιμς ως επιχειρηματία, αλλά και για τις ευρύτερες επιπτώσεις της στη βιομηχανία του θεάματος.