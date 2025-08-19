Σάρον Στόουν: Θα είναι στο reboot για το «Βασικό Ένστικτο»;

Σκεπτική γύρω από το reboot για το «Βασικό Ένστικτο» εμφανίζεται η ηθοποιός Σάρον Στόουν.

Aν και η Σάρον Στόουν έκανε μια σημαντική επιτυχία με τη συμμετοχή της στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Ολική Επαναφορά» το 1990, γνώρισε τη διεθνή αναγνώριση όταν υποδύθηκε την Κάθριν Τρέμελ στο ερωτικό θρίλερ του Πολ Βερχόφεν «Βασικό Ένστικτο» το 1992, για το οποίο κέρδισε την πρώτη υποψηφιότητα για το βραβείο Χρυσής Σφαίρας.

Μιλώντας στην εκπομπή Today της αμερικανικής τηλεόρασης, η Στόουν αναφέρθηκε στο ανεπιτυχές sequel του 2006 όπου επανέλαβε τον ρόλο της Κάθριν Τρέμελ. Η ταινία αυτή είχε κακές κριτικές, αρνητική απήχηση στο κοινό και μόλις 38 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, σε σύγκριση με τα 353 εκατομμύρια δολάρια της πρώτης ταινίας.

«Αν πάει όπως πήγε αυτή στην οποία συμμετείχα, θα έλεγα απλώς, δεν ξέρω γιατί θα το έκανες», είπε η Στόουν. «Εννοώ, προχωρήστε, αλλά καλή τύχη», συνέχισε αμφισβητώντας τη λογική της επιστροφής του χαρακτήρα της. «Είμαι σε εκείνο το στάδιο όπου έχω ήδη αποσυρθεί μία φορά και έχω ήδη πεθάνει μερικές φορές. Εγώ λέω, "Τι θα κάνεις; Να με σκοτώσεις ξανά; Προχώρα"» σχολίασε .

Μιλώντας την περασμένη εβδομάδα στον Simon Hattenstone της Guardian, η Στόουν, που τώρα προωθεί το Nobody 2, εμφανίστηκε ακόμη πιο περιφρονητική για το εγχείρημα, λέγοντας: «Δεν πρόκειται να υπάρξει ''reboot'' του Βασικού Ενστίκτου».

Η Στόουν συνέχισε λέγοντας ότι «ήταν σχεδόν ανήσυχη για τη δεκαετία του '90 ως ηθοποιός» πριν εξηγήσει ότι ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που οδήγησε σε εγκεφαλική αιμορραγία το 2001, την ανάγκασε να σταματήσει να εργάζεται. Στη συνέχεια, αφιέρωσε χρόνο για να μεγαλώσει την οικογένειά της πριν επιστρέψει στην υποκριτική.

Τον περασμένο μήνα έγινε γνωστό ότι ο 80χρονος Joe Eszterhas υπέγραψε συμφωνία με την Amazon MGM για αμοιβή 2 εκατομμυρίων δολαρίων για το νέο του σενάριο για το Bασικό Ένστικτο, η οποία θα αυξηθεί στα 4 εκατομμύρια δολάρια σε περίπτωση που η ταινία όντως γυριστεί, καθιστώντας την, την πιο επικερδή πώληση της χρονιάς.

«Προς όσους αμφισβητούν τι κάνει ένας 80χρονος γράφοντας ένα σέξι, ερωτικό θρίλερ: οι φήμες για την κινηματογραφική μου ανικανότητα είναι υπερβολικές και βασίζονται στην ηλικία», δήλωσε ο Eszterhas στο Wrap.

Με πληφοροίες από Guardian