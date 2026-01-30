Σάκης και Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία της μητέρας τους

Σάκης και Γρηγόρης Αρναούτογλου έκαναν αναρτήσεις στα social media σχετικά με την απώλεια της μητέρας τους.

Όπως μοιράστηκε, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα απουσιάζει από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, καθώς μετέβη στο χωριό του στην Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του.

Σε ανάρτησή του μέσω Facebook, ο αδελφός του, Σάκης Αρναούτογλου, ευχαρίστησε όσους έδειξαν τη συμπαράστασή τους για την απώλεια που βιώνει και ενημέρωσε, για την επιθυμία της οικογένειάς του, σε ό,τι αφορά την κηδεία.

«Θέλω να πω ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε ολες και σε όλους για τα μηνύματα, τις ευχές και τη συμπαράσταση για την απώλεια της μητέρας μου», έγραψε αρχικά στο Facebook και πρόσθεσε: «Με συγκίνησαν βαθιά. Όσοι συγγενείς φίλοι και γνωστοί σκέφτονται να τιμήσουν τη μνήμη της με κάποιον τρόπο, αν το επιθυμούν, αντί για στεφάνι μπορούν να στηρίξουν το "Σπίτι της Άρσις», παραθέτοντας τα στοιχεία του λογαριασμού δωρεών.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η ανακοίνωση του θανάτου της μητέρας του

Τα δυσάρεστα νέα μοιράστηκε πρώτα ο παρουσιαστής, Γρηγόρης Αρναούτογλου, με μια ανάρτηση στο Instagram, όπου δημοσίευσε μια φωτογραφία, στην οποία κρατά το χέρι της μητέρας του.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης:

«Μαμά αυτό ήτανε…τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο…Ευχαριστώ για όλα…ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχισουμε τις συζητήσεις μας, στο υποσχομαι…ευχομαι να κατάφερα να σου δώσω λιγη χαρά σαν γιός,και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα… καλή αντάμωση και οταν ξαναβρεθούμε θελω να τρεξεις απο μακριά και να μου κάνεις αυτη την μοναδική σου αγκαλιά, που έπερνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα»σε όνειρα… όμορφα όνειρα…Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!».

Οι πρώτες δηλώσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου για την απώλεια της μητέρας του

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε τηλεφωνικά στον αέρα της ραδιοφωνικής εκπομπής που παρουσιάζει, περιγράφοντας: «Γύρισα στο σπίτι πάρα πολύ στενοχωρημένος από όλο αυτό το βαρύ κλίμα και από τα Τρίκαλα και από τα παιδιά στη Ρουμανία και έρχεται και ακόμη ένα νέο πάρα πολύ άσχημο για μένα, έτσι κι ήθελα να το μοιραστώ, έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου πριν από λίγες ώρες. Μετά από μία πάρα πολύ έτσι ταλαιπωρημένη περίοδο και εντάξει τώρα, δεν είναι ώρα ούτε αναλύσεις να κάνω, ούτε να τα εξηγήσω αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που όποιος δεν το έχει αντιμετωπίσει και δεν μπορώ να του εξηγήσω, είναι αυτή η ροή της ζωής» είπε αρχικά.

«Έτσι πρέπει να γίνεται, τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς, απλά όσο κι αν έτοιμος είσαι, όσο κι αν καμιά φορά, γιατί το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή την ιστορία είναι ότι να παρακαλάς να φύγει ο άνθρωπος που αγαπάς. Δηλαδή να ταλαιπωρείται τόσο πολύ που να φτάνεις στο σημείο να λες να ηρεμήσει. Δηλαδή ξέρεις, αυτό αν δεν το ζήσει κάποιος, μακάρι να μην το ζήσει κανένας, πραγματικά το λέω αυτό και επειδή ξαναλέω ότι αυτός είναι ο σωστός κύκλος, τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς τους και όχι το ανάποδο. Απλά θέλω να πω ότι δεν θα μπορέσω ρε παιδιά ούτε σήμερα, ούτε αύριο, θα φύγω γιατί θα πάμε στο χωριό να κάνουμε την επιθυμία της να ταφεί εκεί στη Χαλκιδική» συνέχισε.

«Σας ζητώ συγγνώμη που ήταν λίγο παράξενα γιατί ξαναλέω είχε μία ταλαιπωρία σχεδόν δύο χρόνων, πάρα πολύ δύσκολα και είμαι από τη μία λες εντάξει, ηρέμησε η ψυχή της, από την άλλη όμως δεν μπορεί το μυαλό σου να το συλλάβει. Όχι δεν είναι μία απώλεια, είναι η απώλεια. Είναι η απώλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Αν μιλήσω λίγο παραπάνω, θα βάλω τα κλάματα. Θα ήθελα να της βάλουμε ένα τραγούδι που το αγαπούσε πάρα πολύ και δίνεται τα τραγούδια της αλλά αυτό της άρεσε πάρα πολύ. Όποτε μπορούσε να μ’ ακούσει στο ραδιόφωνο» κατέκηξε συγκινημένος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.