Road Runner: Το πρώτο trailer της ταινίας «Coyote vs. Acme»

Το τρέιλερ του «Coyote vs. Acme», με τον πρώτο χαρακτήρα να είναι γνωστός από τη παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων, «Road Runner» δόθηκε στη δημοσιότητα, προσφέροντας μια πρώτη ματιά στην πολυαναμενόμενη ταινία που καθυστέρησε για χρόνια και τελικά θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 28 Αυγούστου.

Σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Γκριν, η ταινία ακολουθεί τον γνωστό χαρακτήρα των Looney Tunes, Κογιότ, ο οποίος αυτή τη φορά αποφασίζει να κινηθεί νομικά εναντίον της Acme Corporation.

Η εταιρεία, διάσημη για τα προϊόντα που χρησιμοποιεί, και που συνεχώς αποτυγχάνουν, στην προσπάθειά του να πιάσει τον Road Runner, γνωστό στα ελληνικά ως «Μπιπ-Μπιπ», βρίσκεται στο εδώλιο, σε μια ιστορία που συνδυάζει κωμωδία δικαστηρίου με animation.

Road Runner: Το καστ της ταινίας

Στον ρόλο του δικηγόρου του Κογιότ εμφανίζεται ο Γουιλ Φόρτε, ενώ ο John Cena υποδύεται τον αντίπαλο συνήγορο. Το σενάριο, γραμμένο από τη Σάμι Μπερτς, βασίζεται σε άρθρο του περιοδικού «The New Yorker» του 1990, το οποίο φανταζόταν μια υποθετική δικαστική υπόθεση κατά της Acme.

Η ταινία συνδυάζει live-action και animation, τοποθετώντας τους χαρακτήρες των Looney Tunes σε ένα σύγχρονο νομικό περιβάλλον. Εκτός από τον Κογιότ, εμφανίζονται και άλλοι γνωστοί χαρακτήρες, όπως ο Μπαγκς Μπάνι και ο Ντάφι Ντακ, αλλά και λιγότερο προβεβλημένες φιγούρες του σύμπαντος της σειράς.

Αξίζει να τονιστεί πως το «Το Coyote vs. Acme είχε αρχικά αναπτυχθεί για την πλατφόρμα HBO Max και ολοκληρώθηκε με προϋπολογισμό που φέρεται να έφτασε τα 70 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, το 2023 η Warner Bros. αποφάσισε να μην προχωρήσει στην κυκλοφορία του, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αλλαγής στρατηγικής στη διανομή περιεχομένου υπό τη διοίκηση του CEO David Zaslav.

Η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη βιομηχανία, καθώς η ταινία ήταν ήδη ολοκληρωμένη. Αντίστοιχη τύχη είχαν και άλλα πρότζεκτ της εταιρείας, όπως τα Batgirl και Scoob! Holiday Haunt.

Το 2025, η Ketchup Entertainment απέκτησε τα δικαιώματα της ταινίας έναντι περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων, ανοίγοντας τον δρόμο για την κινηματογραφική της κυκλοφορία σχεδόν τρία χρόνια μετά την αρχικά προγραμματισμένη πρεμιέρα.

Ο Γουίλ Φόρτε έχει δηλώσει ότι παραμένει περήφανος για το τελικό αποτέλεσμα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η «περιπετειώδης» διαδρομή της ταινίας θα συμβάλει τελικά στο να βρει το κοινό της όταν φτάσει στις αίθουσες αυτό το καλοκαίρι.

Με πληροφορίες από Variety