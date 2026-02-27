Reuters για εξαγορά Warner Bros: Στα 110 δισ. δολάρια το «deal» με την Paramount

Η Warner Bros. Discovery συμφώνησε να εξαγοραστεί από την Paramount Skydance στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 110 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με ηχητικό απόσπασμα της εταιρείας, που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

«Η Netflix είχε το νομικό δικαίωμα να ισοφαρίσει την προσφορά της PSKY. Όπως γνωρίζετε, τελικά αποφάσισε να μην το κάνει. Αυτό οδήγησε στην υπογραφή συμφωνίας με την PSKY από σήμερα το πρωί», δήλωσε ο Bruce Campbell, επικεφαλής εσόδων και στρατηγικής της Warner Bros, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης προς το προσωπικό.

Ούτε η Paramount ούτε η Warner Bros απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Warner Bros: Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στο Χόλιγουντ

Η συμφωνία, που περιλαμβάνει περίπου 29 δισ. δολάρια χρέους, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ανακατατάξεις στην ιστορία της βιομηχανίας ψυχαγωγίας. Η κίνηση θα δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο παγκοσμίως και θα επιτρέψει στην Paramount να αξιοποιήσει το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο πνευματικής ιδιοκτησίας της Warner, συμπεριλαμβανομένων franchises όπως το «Fantastic Beasts» και το «The Matrix».

Παράλληλα, η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει τις streaming δραστηριότητες της Paramount, με πιθανό συνδυασμό των πλατφορμών HBO Max και Paramount+, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του ανταγωνισμού απέναντι στην Netflix, η οποία παραμένει ηγέτιδα της αγοράς.

Η συμφωνία ολοκληρώνει έναν πλειοδοτικό ανταγωνισμό, καθώς η Netflix επέλεξε να μην ισοφαρίσει την τελική προσφορά της Paramount, ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή, η οποία κρίθηκε ανώτερη από τη συμφωνία των 27,75 δολαρίων ανά μετοχή που είχε προτείνει η πλατφόρμα streaming.

Η Paramount επιδίωκε την εξαγορά της Warner Bros από τα τέλη του περασμένου έτους, ξεκινώντας επιθετική εκστρατεία για να αποσπάσει την εταιρεία από τον ανταγωνισμό. Η εταιρεία, υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον, γιου του δισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, επανήλθε με βελτιωμένη προσφορά σε μετρητά, πείθοντας το διοικητικό συμβούλιο της Warner να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Στη νέα πρόταση, η Paramount αύξησε και τη ρήτρα αποζημίωσης σε περίπτωση που η συμφωνία δεν λάβει κανονιστική έγκριση, στα 7 δισ. δολάρια από 5,8 δισ.

Πιθανός έλεγχος από τις αρχές ανταγωνισμού

Η συγχώνευση αναμένεται να τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο από τις αρχές ανταγωνισμού στις ΗΠΑ, σε πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά και στο εξωτερικό, παρά τις σχέσεις της οικογένειας Ellison με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Βουλευτές και από τα δύο κόμματα έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι μια τέτοια εξαγορά ενδέχεται να περιορίσει τις επιλογές των καταναλωτών και να αυξήσει τις τιμές. Επιφυλάξεις έχουν εκφράσει και οι κινηματογραφικοί διανομείς, που φοβούνται απώλειες θέσεων εργασίας και μείωση του αριθμού των ταινιών που προβάλλονται στις αίθουσες.

Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στη ραγδαία συγκέντρωση της παγκόσμιας αγοράς μέσων ενημέρωσης και streaming, με πιθανές ευρύτερες επιπτώσεις στο τοπίο της ψυχαγωγίας τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από Reuters