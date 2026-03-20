Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Όταν πέθανε ο πατέρας μου, είχα παραστάσεις και ήταν θεραπευτικό»

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης παραχώρησε μία ιδιαίτερα εξομολογητική συνέντευξη, στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μίλησε μεταξύ άλλων για την απώλεια του πατέρα του και πώς αυτή τον επηρέασε προσωπικά, τονίζοντας ότι η ζωή συνεχίζεται ακόμα και στις δύσκολες στιγμές.

Υπενθυμίζεται πως ο δημοφιλής ηθοποιός, έχασε τους γονείς του με διαφορά λίγων μηνών, καθώς η μητέρα του έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2025 και ο πατέρας του τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Ο ηθοποιός, επισήμανε επίσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ότι η δική του κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με ανθρώπους που ζουν σε πολέμους όπως στη Γάζα, την Ουκρανία ή το Ισραήλ, ενώ τέλος, αναφέρθηκε στην προσωπική του εξέλιξη, λέγοντας πως πλέον συγχωρεί περισσότερο και έχει μάθει να είναι πιο ήρεμος και λιγότερο εγωιστής.

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Η απώλεια είναι για όλους»

«Η απώλεια είναι για όλους. Είτε προσωπική είτε οικογενειακή. Είναι ένα θέμα στο οποίο όλοι δυσκολευόμαστε, γιατί δεν έχουμε πάντα την κατάλληλη παιδεία ή γνώση για να το διαχειριστούμε. Όταν πέθανε ο πατέρας μου είχα παραστάσεις και ήταν θεραπευτικό. Νομίζω και οι δικοί μου αυτό θα ήθελαν. Η ζωή δεν σταματάει, αν και κάποιες φορές γίνεται τραγικά δύσκολη», ανέφερε αρχικά ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

«Είμαστε σίγουρα καλύτερα από το τι συμβαίνει στη Γάζα ή στην Ουκρανία ή στο Ισραήλ», σημείωσε στη συνέχεια, εξηγώντας πως πρέπει να εκτιμούμε το παρόν.

«Μεγαλώνοντας συγχωρώ πάρα πολύ. Πιο μικρός ήμουν πιο εγωιστής, θύμωνα πιο εύκολα και είχα απαιτήσεις. Τώρα νομίζω ότι είναι ευλογία να ησυχάζουν όλοι», κατέληξε.