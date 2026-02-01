Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Η εξομολόγηση του ηθοποιού για τον χωρισμό των γονιών του

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη συνεργασία του με τον Σωτήρη Τσαφούλια, την οικογένειά του και τα social media.

«Πολλές φορές ακούω, αλλά ξέρει πολύ καλά ο ίδιος πανέμορφα να διαχειρίζεται τον λόγο, τη σκέψη του, κι αν μη τι άλλο, με τις πράξεις του στην καθημερινότητα απέναντι στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στους φίλους του και στην αγάπη που δείχνει, δεν νομίζω ότι ακόμα και κάποιος να μπορούσε να τον βρίσει… Μάλλον από προσωπική κακεντρέχεια», απάντησε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης με αφορμή την ερώτηση για τον Σωτήρη Τσαφούλια.

Σε ερώτηση για την ταινία «Ευτυχία» στην οποία πρωταγωνιστεί και κατάφερε να μπει στο Netflix, ο γνωστός ηθοποιός απάντησε: «Δεν το ’δα, ξύπνησα και ήταν Δευτέρα. Δεν άλλαξε κάτι. Η πλατφόρμα που επικοινωνεί, είναι κάτι πολύ σημαντικό για τις ελληνικές σειρές, γιατί δημιουργεί ένα δίαυλο επικοινωνίας με όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Οπότε είμαι μόνο χαρούμενος και περήφανος όταν βλέπω οποιαδήποτε ελληνική σειρά, ή παραγωγή, μπαίνει στο Netflix».

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Η εξομολόγηση για το διαζύγιο των γονιών του

Για τα social media ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης είπε: «Μ’ αρέσουν ως το παιχνίδι που μπορείς και βλέπεις ή το κομμάτι της επικοινωνίας, το κομμάτι της εργασίας μας. Επί της ουσίας δεν μπορώ να ανοιχτώ και να διαβάσω… Καταρχάς σιγά-σιγά δεν βλέπω, χρειάζομαι γυαλιά, αλλά πρώτον, και το πιο ουσιαστικό, κρύβουν από ό,τι καλό, κρύβει κι έναν σκοτεινό εφιάλτη γύρω του. Νομίζω ευτυχώς δεν με ακουμπά. Αλλά δεν μπαίνω σε μια διαδικασία να ψάξω κάτι που ξέρω ότι μπορεί να κρύβει σκοτάδι ή απλά να έχει έναν τρόπο να πληγώσει, να μειώσει, να στενοχωρήσει. Το κάνουν ούτως ή άλλως οι άνθρωποι χιλιάδες χρόνια. Δεν χρειάζεται να το διαβάζω κιόλας. Ας διαβάζω πιο σημαντικά πράγματα».

Τέλος, αναφερόμενος στους γονείς του, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης τόνισε πως είχε την ευλογία να «έχω δύο υπέροχους ανθρώπους στη ζωή μου, δύο υπέροχους γονείς, και όπως και όταν χώρισαν οι δυο τους, τους συντρόφους των δύο, και της μητέρας μου και του πατέρα μου».