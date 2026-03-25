Το πρώτο trailer της σειράς Harry Potter: Πότε κάνει πρεμιέρα

Η HBO έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer της νέας τηλεοπτικής σειράς «Harry Potter», σηματοδοτώντας την επιστροφή στον κόσμο της μαγείας με μια φρέσκια, αλλά πιστή μεταφορά της εμβληματικής ιστορίας.

Η πρώτη σεζόν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 25 Δεκεμβρίου 2026, ανήμερα Χριστουγέννων.

Το trailer ξεκινά με τον Χάρι να ζει στο μικρό ντουλάπι κάτω από τη σκάλα στο σπίτι των Ντάρσλι, όπου δέχεται bullying από τον ξάδελφό του Ντάντλι και κακομεταχείριση από τη θεία του Πετούνια, η οποία του λέει ότι «δεν είναι ξεχωριστός». Όλα αλλάζουν όταν λαμβάνει την επιστολή αποδοχής για το Χόγκουαρτς.

Harry Potter: Η επιστροφή του Χάγκριντ και το ταξίδι στο Χόγκουαρτς

Στη συνέχεια, βλέπει κανείς τον Χάγκριντ να του αποκαλύπτει τον κόσμο των μάγων, ενώ γίνονται και οι πρώτες αναφορές στους γονείς του. Με τις αποσκευές του στο καρότσι, ο Χάρι περνά από την αποβάθρα 9 ¾ και επιβιβάζεται στο Hogwarts Express.

Στο τρένο γνωρίζει τον Ρον, που αποχαιρετά τη μητέρα του, και την Ερμιόνη, με τους τρεις τους να σχηματίζουν την εμβληματική παρέα. Το trailer περιλαμβάνει σκηνές από την εξερεύνηση του Χόγκουαρτς, τον Χάρι να ανοίγει τη σκούπα του Quidditch και σύντομες εμφανίσεις βασικών χαρακτήρων όπως ο Ντάμπλντορ, ο Σνέιπ, ο Ντράκο Μαλφόι, ο Όλιβαντερ και το Καπέλο της Επιλογής.

Τον νεαρό Χάρι υποδύεται ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, με τον Άλαστερ Στάουτ στον ρόλο του Ρον και την Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη. Οι τρεις πρωταγωνιστές καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της Σχολής Μαγείας και να βρεθούν αντιμέτωποι με την αυξανόμενη απειλή του Λόρδου Βόλντεμορτ.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ, ο Πάπα Εσιέντου ως Σεβέρους Σνέιπ, η Τζάνετ ΜακΤιρ ως Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, ο Νικ Φροστ ως Χάγκριντ, ο Πολ Γουάιτχαουζ ως Άργκους Φιλτς και ο Λουκ Θάλον ως Κουίρινους Κουίρελ. Τον Ντράκο Μαλφόι υποδύεται ο Λοξ Πρατ, ενώ οι Μπελ Πάουλι και Ντάνιελ Ρίγκμπι ενσαρκώνουν τους Πετούνια και Βέρνον Ντάρσλι, με την Κάθριν Πάρκινσον στον ρόλο της Μόλι Ουέσλι.

Η σειρά θα ακολουθεί πιστά τα βιβλία της J.K. Rowling, με κάθε σεζόν να αντιστοιχεί σε ένα από τα επτά μυθιστορήματα της σειράς. Οι δημιουργοί υπόσχονται ότι θα δούμε ξανά εμβληματικές στιγμές να ζωντανεύουν, από τις αίθουσες διδασκαλίας μέχρι το γήπεδο του Quidditch.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στα Warner Bros. Studios Leavesden στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στους εκτελεστικούς παραγωγούς περιλαμβάνονται επίσης η ίδια η Ρόουλινγκ, ο Νιλ Μπλερ, η Ρουθ Κένλεϊ-Λετς και ο Ντέιβιντ Χέιμαν.

Η σειρά αναμένεται να συνεχιστεί και μέσα στο 2027, δίνοντας στους φαν την ευκαιρία να επιστρέψουν σε έναν κόσμο που έχει σημαδέψει ολόκληρες γενιές.

Με πληροφορίες από Variety