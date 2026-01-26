Πότε θα κάνει πρεμιέρα το σίκουελ του «The Handmaid’s Tale», «The Testaments»

Το Hulu όρισε την ημερομηνία πρεμιέρας για το «The Testaments», τη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς «The Handmaid’s Tale».

Τα πρώτα τρία επεισόδια του «The Testaments» θα προβληθούν στις 8 Απριλίου, ενώ τα επόμενα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε εβδομάδα.

Όπως και το «The Handmaid’s Tale», η νέα σειρά βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Margaret Atwood.

Το θέμα της νέας σειράς

Η επίσημη σύνοψη της σειράς την περιγράφει ως «μια δραματική ιστορία ενηλικίωσης που διαδραματίζεται στη Gilead». Λέγεται ότι ακολουθεί τις «νεαρές έφηβες Agnes (Chase Infiniti), υπάκουη και ευσεβή, και Daisy (Lucy Halliday), μια νεοαφιχθείσα και προσηλυτισμένη έξω από τα σύνορα της Gilead. Καθώς περιηγούνται στους διαδρόμους του ελίτ προπαρασκευαστικού σχολείου της Aunt Lydia (Ann Dowd) για μελλοντικές συζύγους, ένα μέρος όπου η υπακοή διδάσκεται βίαια και πάντα με θεϊκή δικαιολογία, ο δεσμός τους γίνεται ο καταλύτης που θα ανατρέψει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους».

Στο καστ της σειράς συμμετέχουν επίσης οι Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya και Kira Guloien.

Ο Bruce Miller, ο οποίος διασκεύασε το «The Handmaid’s Tale» για την τηλεόραση, είναι ο δημιουργός, εκτελεστικός παραγωγός και showrunner του «The Testaments». Οι Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears και Mike Barker είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί. Ο Barker σκηνοθέτησε επίσης τα τρία πρώτα επεισόδια. Το στούντιο πίσω από την σειρά είναι η MGM Television.

Η Infiniti ανακοινώθηκε επίσημα ως πρωταγωνίστρια της σειράς «The Testaments» τον Φεβρουάριο του 2025. Από τότε, έχει κερδίσει σημαντικές διακρίσεις και πολλαπλές υποψηφιότητες για βραβεία για τον ρόλο της στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία του Paul Thomas Anderson «One Battle After Another».

Με πληροφορίες από Variety