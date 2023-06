Πόσο κοστίζουν τα ψώνια της «Κάρι»- Το τρέιλερ του «And Just Like That», στο μικροσκόπιο του Diet Prada

Η επιστροφή του Τζον Κόρμπετ και η απουσία της Κιμ Κατράλ είναι τα πρώτα πράγματα που προσέχει κανείς στο τρέιλερ του «And Just Like That». Οι ειδικοί της μόδας όμως εστίασαν αλλού, όπως ήταν αναμενόμενο.

Χθες κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «And Just Like That», με πλάνα από την επιστροφή του «Έινταν» (Τζον Κόρμπετ) και τη συνάντησή του με την «Κάρι» (Σάρα Τζέσικα Παρκ). Παρότι όμως ανακοινώθηκε ότι η Κιμ Κατράλ θα εμφανιστεί στον δεύτερο κύκλο της σειράς, το τρέιλερ δεν περιλαμβάνει κανένα πλάνο με την «Σαμάνθα Τζόουνς».

Από την άλλη, το Diet Prada, εστίασε σε εννιά διαφορετικές λεπτομέρειες του τρέιλερ. Και μία από αυτές αφορά τα ψώνια της «Κάρι», με τα οποία εμφανίζεται σε μια σκηνή. Τι αγόρασε λοιπόν ο χαρακτήρας που υποδύεται η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και πόσο κοστίζουν;

Οι τσάντες και τα κουτιά που έχει γύρω της η πρωταγωνίστρια του «And Just Like That» έχουν Gucci, Valentino, Loewe και Giouseppe Zanotti μεταξύ άλλων. Όσο για τις τιμές τους, κυμαίνονται από τα 730 έως τα 1.700 δολάρια, σύμφωνα με την ανάλυση του Diet Prada.

Η 30χρονη «Κάρι» ξόδευε αρκετές φορές περισσότερα χρήματα για παπούτσια, παρά την όποια οικονομική στενότητα αντιμετώπιζε, αλλά σήμερα έχει άλλη άνεση, επισημαίνει η ανάρτηση. «Πάλι καλά, γιατί οι ημέρες των Manolo Blahnik που κόστιζαν 395 δολάρια έχουν περάσει προ πολλού», σχολιάζει το Diet Prada.