Πόσα χρήματα κερδίζουν Facebook, Instagram και Snapchat από εσένα

Η γνωστή ρήση του διαδικτύου ότι «αν το προϊόν είναι δωρεάν, τότε εσύ είσαι το προϊόν» επιβεβαιώνεται ξανά – αυτή τη φορά με αριθμούς. Τα περισσότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκομίζουν λίγα δολάρια τον μήνα από κάθε ενεργό χρήστη, ωστόσο η Meta (Facebook και Instagram) βρίσκεται σε άλλο επίπεδο κερδοφορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για το Reddit, το Pinterest και το Snapchat, τα έσοδα ανά ενεργό χρήστη (ARPU) στις ΗΠΑ και τον Καναδά κυμαίνονται μεταξύ 2,40 και 2,80 δολαρίων τον μήνα. Αυτά τα ποσά βασίζονται κυρίως σε διαφημίσεις και δεν παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους.

Η εικόνα αλλάζει ριζικά για τη Meta. Παρότι η εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ δεν δημοσιεύει πλέον τον αριθμό ημερήσιων ενεργών χρηστών (DAUs) ανά γεωγραφική περιοχή, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι διαθέτει περίπου 250 εκατομμύρια μοναδικούς ημερήσιους χρήστες σε ΗΠΑ και Καναδά. Με διαφημιστικά έσοδα 20 δισ. δολαρίων στις δύο αυτές αγορές, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 26 δολάρια τον μήνα για κάθε χρήστη — δέκα φορές περισσότερο από τους ανταγωνιστές της και πάνω ακόμη και από την ακριβότερη μηνιαία συνδρομή του Netflix.

Η ανάλυση βασίζεται σε διαθέσιμα στοιχεία για 205 εκατομμύρια ημερήσιους χρήστες του Facebook και περίπου 150 εκατομμύρια του Instagram στην ίδια γεωγραφική περιοχή, με σημαντική αλληλοκάλυψη στα κοινά τους. Εκτιμάται ότι 80%-85% των ενηλίκων σε ΗΠΑ και Καναδά χρησιμοποιούν καθημερινά κάποια πλατφόρμα της Meta.

Η διαφορά αυτή δείχνει όχι μόνο την τεράστια απήχηση των Facebook και Instagram, αλλά και την ικανότητα της Meta να μετατρέπει τον χρόνο περιήγησης των χρηστών σε ιδιαίτερα υψηλά έσοδα, συγκριτικά με τον ανταγωνισμό.

Με πληροφορίες από Sherwood



