Πώς πήρε τον ρόλο στον «Καποδίστρια» ο Αντώνης Μυριαγκός: «Πάγωσα όταν μου το είπαν»

Ο Αντώνης Μυριαγκός, ο πρωταγωνιστής της πολυσυζητημένης ταινίας «Καποδίστριας» μίλησε στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές», το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου.

Ο ηθοποιός, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο του έγινε η πρόταση για τον ρόλο αυτό, παραδέχτηκε ότι «πάγωσε», στο άκουσμα αυτής.

«Ήμουν στην Τυφλίδα όταν με πήραν τηλέφωνο για να μου προτείνουν τον ρόλο. Είχα πάει για μια παράσταση του Τερζόπουλου. Χτυπάει το τηλέφωνό μου και ήταν ο βοηθός του Γιάννη Σμαραγδή. Μου είπε ότι γίνεται μια ταινία και παίρνει εκ μέρους του κυρίου Σμαραγδή, δε μου είπε για τον Καποδίστρια, αλλά κάτι ψυλλιάστηκα γιατί ήξερα ότι ο Σμαραγδής έκανε αυτή την ταινία» είπε αρχικά ο Αντώνης Μυριαγκός.

Και συνέχισε: «Γύρισα Ελλάδα και πήγα στο γραφείο του. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου σπρώχνει με το χέρι του το σενάριο με το πορτρέτο του Ιωάννα Καποδίστρια πάνω και να με ρωτάει αν ξέρω γιατί με πήγαν εκεί. Του απάντησα, όχι και μου λέει, ''θέλω να κάνεις τον Καποδίστρια''. Πάγωσα. Ήταν ωραία στιγμή, αμήχανη. Μετά μπήκε σε μια ροή».

Ο Αντώνης Μυριαγκός ήταν η έκτη επιλογή για τον «Καποδίστρια»

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Γιάννης Σμαραγδής, φανέρωσε στην ίδια εκπομπή πως ο Αντώνης Μυριαγκός ήταν η έκτη του επιλογή για τον «Καποδίστρια».

«Ο Μυριαγκός ήταν η έκτη μου επιλογή. Έφερνα όλους τους ηθοποιούς και κάποιος τους έδιωχνε, ήμουν σε αδιέξοδο. Και με παίρνει ένας φίλος μου από τον Λίβανο. Έχω πάει και σε μια παράσταση του Τερζόπουλου και είδα έναν τρομερό ηθοποιό. Δεν τον βλέπεις μήπως σου κάνει για κανά ρόλο; Λέω στα παιδιά να τον βρουν λοιπόν και μου στέλνουν μια φωτογραφία. Λέω ''βρείτε τον, αυτός θα παίξει τον Καποδίστρια''» φανέρωσε χαρακτηριστικά.