Πώς ο Όζι Όζμπορν άλλαξε για πάντα την τηλεόραση της πραγματικότητας

Ο Όζι Όζμπορν υπήρξε εμβληματική φιγούρα της heavy metal μουσικής, αλλά η επιρροή του δεν περιορίστηκε στη σκηνή. Με το τηλεοπτικό ριάλιτι The Osbournes, που έκανε πρεμιέρα το 2002 στο MTV, ο «Πρίγκιπας του Σκότους» μετέτρεψε την οικογενειακή του καθημερινότητα σε τηλεοπτικό φαινόμενο, εγκαινιάζοντας μια εποχή στην οποία οι διάσημοι άρχισαν να ανοίγουν τις πόρτες των σπιτιών τους στο κοινό.

Η εκπομπή, που παρουσίαζε την οικογενειακή ζωή του Όζι με τη σύζυγό του Σάρον και τα παιδιά τους, Κέλι και Τζακ, έφερε στην τηλεόραση μια ωμή και απρόβλεπτη εκδοχή της διασημότητας. Από τις τρυφερές στιγμές με τα κατοικίδια μέχρι τις φωνές του Όζι που περιφερόταν στο σπίτι φωνάζοντας «Shaaaron!», το The Osbournes συνδύασε το αστείο με το συγκινητικό – καταγράφοντας, μεταξύ άλλων, τη μάχη της Σάρον με τον καρκίνο του παχέος εντέρου και το σοβαρό ατύχημα του Όζι με τετράτροχο το 2004.

Η τεράστια επιτυχία του ριάλιτι άνοιξε τον δρόμο για μια νέα εποχή τηλεόρασης. Μέσα σε λίγους μήνες εμφανίστηκαν σειρές όπως το The Anna Nicole Show, το Newlyweds: Nick and Jessica και αργότερα το Hogan Knows Best και το Being Bobby Brown. Ουσιαστικά, το μοντέλο των Osbournes γέννησε το είδος που απογείωσε οικογένειες όπως των Καρντάσιαν.

Αν και η δημοτικότητα της εκπομπής εξασθένησε και η ίδια η οικογένεια κουράστηκε από τη δημόσια έκθεση, το τηλεοπτικό τους αποτύπωμα παρέμεινε. «Δεν το μετάνιωσα, αλλά δεν θα το ξανάκανα», είχε πει ο Όζι στο NME το 2020. «Δεν με ένοιαζε να χάσω τους θαυμαστές μου – με ένοιαζε να μη χάσω το μυαλό μου».

Μετά τον θάνατό του σε ηλικία 76 ετών, ο πρώην αντιπρόεδρος του MTV Βαν Τόφλερ θυμήθηκε: «Έπρεπε να "μπιπάρουμε" σχεδόν κάθε πρόταση. Ήταν τόσο λάθος, αλλά και τόσο πρωτοποριακό. Τίποτα στην τηλεόραση δεν του έμοιαζε».

Ο Όζι Όζμπορν δεν διαμόρφωσε μόνο τον ήχο του ροκ – διαμόρφωσε και την κουλτούρα της τηλεόρασης όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Με πληροφορίες από CNN