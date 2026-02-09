Πώς το Heated Rivalry κατάφερε να γίνει η «δεύτερη πιο περιζήτητη» τηλεοπτική σειρά παγκοσμίως

Από μια απρόσμενη επιτυχία σε καναδική streaming πλατφόρμα, το «Heated Rivalry» εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Το μυστικό και μετ’ εμποδίων ερωτικό πάθος ανάμεσα σε δύο νεαρούς σταρ του χόκεϊ έκανε πρεμιέρα στην καναδική streaming πλατφόρμα Crave, στα τέλη Νοεμβρίου και έκτοτε εξελίχθηκε στη δημοφιλέστερη πρωτότυπη σειρά στην ιστορία του δικτύου.

Πριν από λίγο καιρό, ο Τζίμι Φάλον υποδέχτηκε στην εκπομπή του τον Χάντσον Ουίλιαμς, τον έναν από τους δύο πρωταγωνιστές, και παρομοίασε τον ενθουσιασμό των θαυμαστριών γύρω από το πρόσωπό του με εκείνον που συνοδεύει διεθνείς σταρ, όπως ο Χάρι Στάιλς.

Σύμφωνα με την Parrot Analytics, εταιρεία ανάλυσης δεδομένων, πρόκειται για τη δεύτερη πιο «περιζήτητη» τηλεοπτική σειρά παγκοσμίως, με ιδιαίτερα υψηλή απήχηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και τις Φιλιππίνες.

Ακόμη και στη Ρωσία, που επισκιάζεται από κατασταλτικούς νόμους κατά της LGBTQ+ κοινότητας, η σειρά έχει εξελιχθεί σε underground φαινόμενο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist με τίτλο: «Η επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά που κανείς δεν περίμενε», αυτή την περίοδο το Heated Rivalry είναι η τηλεοπτική παραγωγή με την υψηλότερη βαθμολογία όλων των εποχών στο Kinopoisk, τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων κινηματογράφου της χώρας.

Η επιτυχία της σειράς αιφνιδίασε ακόμη και το ίδιο το Χόλιγουντ. Όταν ο Καναδός σκηνοθέτης και παραγωγός Τζέικομπ Τίρνεϊ πρότεινε στη Ρέιτσελ Ριντ, συγγραφέα ρομαντικών μυθιστορημάτων, να διασκευάσουν το βιβλίο της για την τηλεόραση, κανένα μεγάλο αμερικανικό στούντιο δεν έδειξε ενδιαφέρον. Η Ριντ είχε ξεκινήσει να γράφει «από βαρεμάρα» την περίοδο που μεγάλωνε τα παιδιά της. Το αναγνωστικό της κοινό, που στην πλειονότητά του αποτελείται από ετεροφυλόφιλες γυναίκες, έδειξε από νωρίς ιδιαίτερη αδυναμία στο πρότζεκτ, που μια κριτική περιέγραψε ως «άφθονη (και κυριολεκτικά άφθονη) καυτή ερωτική ένταση που γεννιέται μέσα από την αντιπαλότητα».

Heated Rivalry: Εκατομμύρια προβολές και αύξηση του ενδιαφέροντος για το χόκεϊ

Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τους τηλεθεατές. Η σειρά συγκεντρώνει κατά μέσο όρο 8 εκατομμύρια Αμερικανούς θεατές ανά επεισόδιο, με έναν στους τρεις να επιστρέφει για επαναλαμβανόμενες προβολές. Την ίδια ώρα, το 15% του κοινού φέρεται να έχει παρακολουθήσει τα επεισόδια πέντε φορές ή και περισσότερες.

Ακόμη και στο ίδιο το επαγγελματικό χόκεϊ παρατηρείται το λεγόμενο «φαινόμενο Heated Rivalry». Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας μεταπώλησης εισιτηρίων StubHub, οι πωλήσεις εισιτηρίων χόκεϊ αυξήθηκαν κατά 40% μετά την προβολή της σειράς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην Ασία, σειρές που αφηγούνται ιστορίες αγάπης μεταξύ ανδρών είναι εδώ και χρόνια ιδιαίτερα δημοφιλείς στο γυναικείο κοινό. Στη Δύση, ωστόσο, πρόκειται για πιο πρόσφατο τηλεοπτικό φαινόμενο. Παράλληλα, στον χώρο των εκδόσεων, το ρομάντζο μεταξύ ανδρών εξελίσσεται σε ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα είδη ρομαντικών μυθιστορημάτων.

Το Heated Rivalry, δημιουργία του Τζέικομπ Τίρνεϊ και μεταφορά των bestsellers της Ριντ, ακολουθεί δύο κορυφαίους παίκτες χόκεϊ επί πάγου, τον Σέιν Χόλαντερ (Χάντσον Ουίλιαμς) και τον Ίλια Ροζάνοφ (Κόνορ Στόρι). Στη σειρά παρουσιάζονται ως σκληροί αντίπαλοι εντός πάγου, ενώ εκτός γηπέδου εξελίσσεται η ερωτική τους ιστορία. Από το ντεμπούτο της στα τέλη του 2025, η σειρά γνώρισε διεθνή απήχηση και εξασφάλισε γρήγορα ανανέωση για δεύτερη σεζόν.

Με πληροφορίες από Economist