Πώς έγινε το ατύχημα στο Survivor: Η νέα ανακοίνωση

Σοβαρό ατύχημα με παίκτη, έγινε στο Survivor.

Η Acun Medya, η τουρκική εταιρεία που έχει αναλάβει την παραγωγή του τηλεπαιχνιδιού, ανέφερε χθες, ότι ένας από τους παίκτες τραυματίστηκε σε χώρο εκτός του πλαισίου του παιχνιδιού, χωρίς να αναφέρει περισσότερα για το συμβάν, παρά μόνο ότι «τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται».

Σε νεότερη ανακοίνωσή της η Acun Medya διευκρινίζει πως το ατύχημα που είχε ο παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο, φέρεται να έγινε όταν τουριστικό σκάφος τον τραυμάτισε καθώς ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι, ενώ από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.

Η εταιρεία ενημέρωσε επίσης, το κοινό για τον βαρύ τραυματισμό του παίκτη σε χώρο εκτός του πλαισίου του παιχνιδιού, τονίζοντας ότι του παρέχεται η καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και η οικογένειά του έχει ενημερωθεί για την κατάστασή της υγείας του.

Ατύχημα στο Survivor: H νέα ανακοίνωση της Acun Medya

«Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.

Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης.

Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».

Αναστέλλεται η προβολή του Survivor

Σημειώνεται πως ο ΣΚΑΙ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε ο παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του.

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΙ αναφέρει πως παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί.

Επίσης, μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος.