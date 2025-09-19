Πώς αντέδρασαν οι late-night παρουσιαστές για τη διακοπή της εκπομπής του Jimmy Kimmel

Το «κόψιμο» της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ από το ABC σχολίασαν με τον δικό τους τρόπο Αμερικανοί παρουσιαστές βραδινών εκπομπών.

Τζίμι Φάλον, Ντέιβιντ Λέτερμαν, Στίβεν Κόλμπερτ, Τζον Στιούαρτ και Σεθ Μάγιερς επέκριναν χθες, Πέμπτη, τη λογοκρισία, όπως κατήγγειλαν, που ασκεί η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την αναστολή της δημοφιλούς εκπομπής του συναδέλφου τους Τζίμι Κίμελ.

Φάλον για Κίμελ: «Eλπίζω να επιστρέψει»

Ο παρουσιαστής του «The Tonight Show» Τζίμι Φάλον από την πλευρά του σχολίασε «για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν ξέρω τι συμβαίνει, και κανείς δεν ξέρει. Αλλά γνωρίζω τον Τζίμι Κίμελ, και είναι ένας αξιοπρεπής, αστείος και στοργικός τύπος, και ελπίζω να επιστρέψει».

«Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν ότι δεν θα συνεχίσουμε να λέμε αυτά που θέλουμε να πούμε ή ότι θα λογοκριθούμε, αλλά θα καλύψω το ταξίδι του προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως θα έκανα κανονικά».

Λέτερμαν για Κίμελ: «Γελοία η αναστολή της εκπομπής»

Ο Ντέιβιντ Λέτερμαν χαρακτήρισε την αναστολή της εκπομπής του Κίμελ «γελοία», ενώ πρόσθεσε ότι οι παρουσιαστές δεν θα πρέπει να απολύονται απλώς επειδή «δεν γλείφουν» «έναν αυταρχικό» πρόεδρο.

Κόλμπερτ για Κίμελ: «Απόψε είμαστε όλοι εκείνος»

Ο Στίβεν Κόλμπερτ ήταν ευθύς στην κριτική του στη διάρκεια της εκπομπής του «The Late Show». Πριν από τη μετάδοση της εκπομπής, αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram η φράση: «Το The Late Show στέκεται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ και των συνεργατών του».

«Άνθρωποι σε όλη τη χώρα έχουν σοκαριστεί από αυτή την κατάφωρη επίθεση στην ελευθερία του λόγου», τόνισε ο Κόλμπερτ στην εκπομπή του, η οποία πρόκειται να σταματήσει να προβάλλεται του χρόνου.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού το CBS είχε ανακοινώσει ότι η εκπομπή θα ακυρωθεί για οικονομικούς λόγους, όμως η απόφαση ελήφθη αφού ο Κόλμπερτ επέκρινε τον συμβιβασμό στον οποίο κατέληξε η μητρική εταιρεία του δικτύου με τον Τραμπ αναφορικά με ένα ρεπορτάζ της εκπομπής «60 Minutes».

Στιούαρτ για Κίμελ: «Οι επικριτές μπορεί να πουν ότι είναι ένα κυνικό τέχνασμα»

O Τζον Στιούαρτ, ένας από τους πιο γνωστούς οικοδεσπότες νυχτερινής, σατιρικής εκπομπής στις ΗΠΑ, παρουσίασε μια έκτακτη εκπομπή του «The Daily Show» στη διάρκεια της οποίας τόνισε ότι είναι «ένας πατριωτικά υπάκουος παρουσιαστής» και επέκρινε το κοινό της εκπομπής του την ώρα που γιούχαρε βίντεο του Τραμπ.

Κλείνοντας τον μονόλογο με τον οποίο ξεκινά την εκπομπή του, ο Στιούαρτ δήλωσε: «Οι επικριτές μπορεί να πουν ότι οι ανησυχίες αυτής της κυβέρνησης για την ελευθερία του λόγου είναι απλώς ένα κυνικό τέχνασμα (…) ένα παραπέτασμα καπνού για να καλύψει την πρωτοφανή συγκέντρωση εξουσίας και τον χωρίς αρχές εκφοβισμό, που είναι ξεκάθαρα αντίθετος σε οποιαδήποτε απόπειρα διακυβέρνησης σε μια συνταγματική δημοκρατία».

«Κάποιοι θα το έλεγαν αυτό, όχι εγώ όμως, εγώ πιστεύω ότι είναι καταπληκτικό», τόνισε ο Στιούαρτ.

Μάγιερς για Κίμελ: «Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει την καταστολή της ελευθερίας του λόγου»

Η εκπομπή «Late Night with Seth Meyers» ακολούθησε αντίστοιχη γραμμή, με τον παρουσιαστή της Σεθ Μάγιερς να δηλώνει: «Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει την καταστολή της ελευθερίας του λόγου (…) εντελώς άσχετο, απλώς ήθελα να πω προτού ξεκινήσουμε ότι πάντα θαύμαζα και σεβόμουν τον κύριο Τραμπ».

«Πάντα πίστευα ότι είναι (…) ένας οραματιστής, ένας καινοτόμος, ένας καταπληκτικός πρόεδρος και ένας ακόμη καλύτερος παίκτης του γκολφ. Και αν ποτέ με δείτε να λέω κάτι αρνητικό για αυτόν, θα πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη», πρόσθεσε.

Τζίμι Κίμελ: Τι είπε ο παρουσιαστής για Κερκ και Τραμπ

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC ανέστειλε την Τετάρτη, την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» μετά τα σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής για τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ.

Ο Κίμελ στον εναρκτήριο μονόλογο της εκπομπής του σχολίασε εκτενώς τη δολοφονία αυτή, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων ότι «πολλοί στη χώρα MAGA (Make America Great Again) προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ».

Παράλληλα, σχολίασε τον τρόπο που αντέδρασε στη δολοφονία ο Αμερικανός πρόεδρος λέγοντας πως «δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ένας ενήλικας πενθεί κάποιον που θεωρεί φίλο του. Έτσι πενθεί ένα τετράχρονο το χρυσόψαρό του».

Απευθυνόμενος στο κοινό που παρακολουθεί τη ζωντανή εκπομπή του, ο γνωστός κωμικός, που συχνά επιτίθεται στον Τραμπ, εκτίμησε ότι «η συμμορία MAGA προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ σαν κάτι άλλο εκτός από έναν από αυτούς».

Το ABC αποφάσισε να αναστείλει την εκπομπή αφού πολλά τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα, που παίρνουν περιεχόμενο από αυτό, αρνήθηκαν να τη μεταδώσουν, καταγγέλλοντας τα σχόλια που έκανε ο Κίμελ τη Δευτέρα και την Τρίτη.