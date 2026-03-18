Ποιοι ηθοποιοί θα παίξουν στην τέταρτη σεζόν «The White Lotus»

Μια σειρά από νέους ηθοποιούς προστίθενται στο καστ της σειράς «The White Lotus».

Οι Max Greenfield, Kumail Nanjiani, Chloe Bennet, Charlie Hall και Jarrad Paul έχουν ενταχθεί στο καστ της τέταρτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του HBO, όπως επιβεβαίωσε το ABC News.

Το HBO Max μοιράστηκε επίσης την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, γράφοντας: «Περισσότερες αφίξεις σας περιμένουν».

Η νέα σεζόν «The White Lotus»

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τους συγκεκριμένους ρόλους που θα υποδυθεί ο κάθε ηθοποιός.

Η βραβευμένη με Emmy σειρά θα γυριστεί στη Γαλλία για την τέταρτη σεζόν της. Θα ακολουθεί μια νέα ομάδα επισκεπτών και υπαλλήλων του ξενοδοχείου White Lotus κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας.

Οι νέοι ηθοποιοί προστίθενται στο καστ που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, το οποίο μέχρι στιγμής περιλαμβάνει τους Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Sandra Bernhard, Vincent Cassel, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long και Nadia Tereszkiewicz.

Σύμφωνα με το HBO, οι οντισιόν για τη σεζόν συνεχίζονται.

Η τρίτη σεζόν του «The White Lotus» προβλήθηκε από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του περασμένου έτους και προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό, καθώς και μια σειρά υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Emmy.

Στο λαμπρό καστ συμμετείχαν οι Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Jason Isaacs, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood και άλλοι.

Η σειρά «The White Lotus» είναι δημιουργία, σενάριο και σκηνοθεσία του Mike White.

Με πληροφορίες από ABC News και Good Morning America