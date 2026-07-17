Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκυ Αγάθου: Ήταν από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκυ Αγάθου, μια από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ.

Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε η ΕΡΤ, παρουσιάζοντας το βιογραφικό της και την πορεία της από την Κέρκυρα ως την Αθήνα, όπου συνεργάστηκε με τη δημόσια τηλεόραση έως το έως το τέλος της δεκαετίας του 1980.

Ποια ήταν η Νάκυ Αγάθου

Η Νάκυ Αγάθου γεννήθηκε στην Κέρκυρα, όπου και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στην εκφώνηση. Το 1964 εργάστηκε ως παρουσιάστρια εκπομπών- εκφωνήτρια στον τοπικό περιφερειακό Ραδιοφωνικό Σταθμό του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας στην Κέρκυρα. Από την Κέρκυρα μετακόμισε στην Αθήνα για να δουλέψει στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών (τον πρόγονο του Πρώτου Προγράμματος) και το 1966 επελέγη για παρουσιάστρια του τηλεοπτικού προγράμματος του Πειραματικού Σταθμού Τηλεοράσεως του Ε.Ι.Ρ. που είχε μόλις ξεκινήσει, μαζί με τις επίσης εμβληματικές Ρίτα Ασημακοπούλου, Κέλλυ Σακάκου και Μακώ Γεωργιάδου.

Η σταδιοδρομία της ως εκφωνήτρια – παρουσιάστρια της τηλεόρασης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1966 και έμελλε να γίνει ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της μικρής οθόνης. Παρέμεινε στο δυναμικό της δημόσιας τηλεόρασης έως το τέλος της δεκαετίας του 1980. Η Νάκυ Αγάθου συμμετείχε παράλληλα και σε άλλου είδους προγράμματα της ΕΡΤ, όπως εορταστικά ή αφιερωματικά, ενώ πολλοί τη θυμούνται να σατιρίζει συχνά τον εαυτό της.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

