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Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκυ Αγάθου: Ήταν από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ

Η πορεία της από την Κέρκυρα στην Αθήνα

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκυ Αγάθου: Ήταν από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ Facebook Twitter
The LiFO team
The LiFO team
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Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκυ Αγάθου, μια από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ.

Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε η ΕΡΤ, παρουσιάζοντας το βιογραφικό της και την πορεία της από την Κέρκυρα ως την Αθήνα, όπου συνεργάστηκε με τη δημόσια τηλεόραση έως το έως το τέλος της δεκαετίας του 1980.

Ποια ήταν η Νάκυ Αγάθου

Γεννημένη στην Κέρκυρα, η Νάκυ Αγάθου ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στην εκφώνηση, το 1964 όταν δούλεψε ως παρουσιάστρια εκπομπών- εκφωνήτρια στον τοπικό περιφερειακό Ραδιοφωνικό Σταθμό του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας στην Κέρκυρα. Από την Κέρκυρα μετακόμισε στην Αθήνα για να δουλέψει στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών (τον πρόγονο του Πρώτου Προγράμματος) και το 1966 επελέγη για παρουσιάστρια του τηλεοπτικού προγράμματος του Πειραματικού Σταθμού Τηλεοράσεως του Ε.Ι.Ρ. που είχε μόλις ξεκινήσει, μαζί με τις επίσης εμβληματικές Ρίτα Ασημακοπούλου, Κέλλυ Σακάκου και Μακώ Γεωργιάδου.

Η σταδιοδρομία της ως εκφωνήτρια – παρουσιάστρια της τηλεόρασης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1966 και έμελλε να γίνει ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και αγαπητά πρόσωπα της μικρής οθόνης, ταυτισμένη με την ΕΡΤ. Παρέμεινε στο δυναμικό της δημόσιας τηλεόρασης έως το τέλος της δεκαετίας του 1980. Επιπλέον, συμμετείχε σε πολλά προγράμματα της ΕΡΤ, εορταστικά, αφιερωματικά, κ.ά., σατιρίζοντας πολλές φορές τον εαυτό της.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ
 

 
 
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