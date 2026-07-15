Πέθανε σε ηλικία 51 ετών ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της Ματούλας που έγινε γνωστός από το «Bar»

Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της τραγουδίστριας Ματούλας που έγινε γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό από το ριάλιτι «Bar».

Ο Λορέντζο Καριέρε συμμετείχε στο τηλεοπτικό ριάλιτι του Mega, που προβλήθηκε το 2002 και αργότερα δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της μουσικής ως μέλος του συγκροτήματος «Φίλοι Για Πάντα».

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, χωρίς ωστόσο, να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Νωρίτερα είχε εργαστεί ως μοντέλο.

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε παντρευτεί την Έλενα Κατραβά και απέκτησαν δύο γιους, τον 16χρονο Αλεσάντρο και τον 14χρονο Ρομπέρτο, ο οποίος πήρε το όνομα του Ιταλού παππού του.

Η μητέρα του ήταν η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια Ματούλα, (Διαμάντω Κουτροπούλου), η οποία παντρεύτηκε το 1974 τον επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε και έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν τον Λορέντζο.



