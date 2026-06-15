Πέθανε η τηλεοπτική μαμά του «ALF, ο εξωγήινος»

Η Αν Σιντίν, η ηθοποιός που έγινε γνωστή ως Κέιτ Τάνερ στη δημοφιλή κωμική σειρά «ALF», πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

Η είδηση ανακοινώθηκε με ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της στο Facebook, ενώ τον θάνατό της επιβεβαίωσε και ο ατζέντης της, Τομ Μάρκλεϊ, πρόεδρος και CEO της Metropolitan Talent Agency. Η αιτία θανάτου δεν έγινε γνωστή.

«Με πολύ βαριά καρδιά μοιραζόμαστε ότι η Άνι έφυγε ειρηνικά», ανέφερε η ανάρτηση. «Αφήνει πίσω της μια εξαιρετική κληρονομιά δημιουργικής ενέργειας, κοφτερού χιούμορ, αγάπης για την οικογένειά της, λατρείας για τα μικρά σκυλιά, φλογερού μίσους για τον Τραμπ, πάθους για τα ψώνια από δεύτερο χέρι και αγάπης για μια καλή ιστορία».

Η Σιντίν γεννήθηκε ως Λουάν Ρουθ Σιντίν στις 8 Ιανουαρίου 1949 και μεγάλωσε σε φάρμα έξω από το Πόρτλαντ του Όρεγκον. Ξεκίνησε να ασχολείται με την υποκριτική από παιδί και αργότερα σπούδασε στο Portland State University και στο Fort Wright College, πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη για να δοκιμάσει επαγγελματικά την τύχη της στην υποκριτική.

Πριν από το «ALF», είχε εμφανιστεί σε σειρές όπως «Marcus Welby, M.D.», «Emergency!», «Three’s Company», «Paper Dolls» και «Simon & Simon». Ο ρόλος όμως που την έκανε αναγνωρίσιμη στο ευρύ κοινό ήταν η Κέιτ Τάνερ, η μητέρα της οικογένειας που φιλοξενεί στο σπίτι της τον εξωγήινο ALF.

Η σειρά προβλήθηκε στο NBC από το 1986 έως το 1990 και έγινε ένα από τα χαρακτηριστικά τηλεοπτικά φαινόμενα των τελών της δεκαετίας του ’80. Αγαπήθηκε ιδιαίτερα και στην Ελλάδα, όπου ο ALF υπήρξε για χρόνια μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της ξένης τηλεοπτικής κωμωδίας. Η Σιντίν είχε πει ότι όταν διάβασε για πρώτη φορά το σενάριο του «ALF», γέλασε και πείστηκε ότι ήθελε να το κάνει. «Αυτός ο μικρός εξωγήινος με έκανε να γελάσω», είχε πει.

Αργότερα, πάντως, είχε περιγράψει τα γυρίσματα της σειράς ως «τεχνικό εφιάλτη», λέγοντας ότι οι σκηνές με τον ALF ήταν αργές, ζεστές και εξαντλητικές, ενώ είχε χαρακτηρίσει το καστ «μια μεγάλη, δυσλειτουργική οικογένεια».

Η Αν Σιντίν αφήνει πίσω της τον σύζυγό της, Κρίστοφερ Μπάρετ, με τον οποίο ήταν παντρεμένη 55 χρόνια, την κόρη της Τέι Μπάρετ, τη νύφη της Χίλαρι Φλιν και μέλη της οικογένειάς της.

Η οικογένεια ζήτησε, αντί για λουλούδια, να γίνουν δωρεές στο Habitat for Humanity.

Με στοιχεία από The Hollywood Reporter