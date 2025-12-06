Πέντε βασικά συμπεράσματα από τη συμφωνία-ορόσημο μεταξύ Netflix και Warner Bros

Μοιάζει με μια απλή συμφωνία συγχώνευσης, αλλά έχει όλα τα στοιχεία μιας χολιγουντιανής δραματικής ταινίας: έναν πλούσιο και ισχυρό μνηστήρα, πολιτικά παρασκήνια και αρκετές στιγμές αγωνίας.

Η συμφωνία της Netflix να αγοράσει το ιστορικό κινηματογραφικό στούντιο της Warner Brothers Discovery και τα δημοφιλή δίκτυα streaming της HBO είναι μια πραγματική ιστορία ενός «κατακτητικού γίγαντα».

Όμως, με τις ρυθμιστικές αρχές και τους ανταγωνιστές να παραμονεύουν, πιθανότατα πρόκειται μόλις για την αρχή της ιστορίας.

Καθώς ξεδιπλώνεται η υπόθεση, ακολουθούν πέντε βασικά σημεία που πρέπει να προσέξει κανείς.

1. Η Netflix γίνεται ακόμα πιο ισχυρή

Η Netflix προηγείται του Χόλιγουντ εδώ και χρόνια, καταλαμβάνοντας τη θέση της μεγαλύτερης συνδρομητικής υπηρεσίας streaming παγκοσμίως και του μεγαλύτερου παραγωγού νέου περιεχομένου στην Καλιφόρνια.

Αλλά αυτή η συμφωνία — η μεγαλύτερη στον κλάδο εδώ και χρόνια — θα επιβεβαιώσει τη θέση της στην κορυφή, παραδίδοντάς της έναν κατάλογο με σχεδόν έναν αιώνα τίτλων και ενισχύοντας την ήδη ισχυρή παραγωγική της δυνατότητα.

Και αυτό πριν καν αναφερθεί η τεράστια συνδρομητική ισχύς του: η Netflix ετοιμάζεται να προσθέσει μερικούς από τους 128 εκατομμύρια συνδρομητές της HBO στη δική της βάση που ήδη ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια.

«Η Netflix είναι ήδη η μεγαλύτερη υπηρεσία streaming και τώρα προσθέτεις σε αυτήν την HBO Max και γίνεται, θα έλεγε κανείς, άπιαστο», είπε ο Μάικ Πράουλξ, αντιπρόεδρος της εταιρείας ερευνών Forrester. Η συμφωνία θα ενώσει αγαπημένες κλασικές σειρές και franchises όπως Looney Tunes, Harry Potter και Friends, καθώς και επιτυχίες της HBO όπως Succession, Sex and the City και Game of Thrones, κάτω από την ίδια στέγη με το λιγότερο συμβατικό περιεχόμενο του Netflix, όπως Stranger Things και KPop Demon Hunters.

Η εξαγορά περιλαμβάνει επίσης το TNT Sports εκτός ΗΠΑ.

2. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι τιμές θα αυξηθούν... ή θα μειωθούν

Η Netflix είπε ότι ελπίζει να ολοκληρώσει τη συμφωνία μέσα στον επόμενο χρόνο έως 18 μήνες.

Ωστόσο, τα στελέχη είναι επιφυλακτικά σχετικά με το πώς — ή αν — σκοπεύουν να ενσωματώσουν τη Warner Brothers και το εμβληματικό brand HBO στην υπάρχουσα υπηρεσία της Netflix.

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Netflix, Γκρεγκ Πίτερς, είπε ότι το όνομα HBO είναι «πολύ ισχυρό» και ότι δίνει στην εταιρεία «πολλές επιλογές», αλλά δεν επεκτάθηκε περαιτέρω.

Η Netflix θα μπορούσε να δημιουργήσει διαφορετικά πακέτα ταινιών και προγραμμάτων, αν και αναλυτές λένε ότι θα τους εξέπληττε να δουν την επωνυμία HBO να εξαφανίζεται εντελώς.

Ο αντίκτυπος στις τιμές παραμένει επίσης ασαφής.

Η κυριαρχία της Netflix θα μπορούσε να του επιτρέψει να χρεώσει υψηλότερες τιμές. Αλλά αν οι θεατές διαπιστώσουν ότι πληρώνουν για μία υπηρεσία αντί για δύο, το τελικό κόστος θα μπορούσε να είναι μικρότερο.

3. Το streaming είναι το μέλλον και το Χόλιγουντ αισθάνεται παραγκωνισμένο

Η Warner Bros είναι ένα από τα στούντιο που διαμόρφωσαν το Χόλιγουντ, δημιουργώντας κλασικά έργα όπως Casablanca, Όσα Παίρνει ο Άνεμος και Ο Εξορκιστής.

Αλλά αυτή η εξαγορά αποτελεί ένδειξη ότι η χρυσή εποχή του κινηματογράφου έχει παρέλθει. Η πορεία είναι ξεκάθαρη, είπε ο Πράουλξ της Forrester: το μέλλον είναι «όλο streaming».

«Με αυτήν τη συμφωνία είναι επίσημο: τα παραδοσιακά μέσα φτάνουν στο τέλος τους.»

Η Netflix έχει υποσχεθεί να συνεχίσει να κυκλοφορεί ταινίες στις κινηματογραφικές αίθουσες — κάτι που έχει νόημα, καθώς θα αποκτήσει και τη σειρά ταινιών των υπερηρώων της DC, οι οποίες έχουν μεγάλη επιτυχία στο box office.

Ωστόσο, δεν πιστεύουν όλοι ότι αυτή η δέσμευση θα παραμείνει προτεραιότητα για την εταιρεία streaming.

Εξάλλου, νωρίτερα φέτος ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Netflix, Τεντ Σαράντος, είχε δηλώσει ότι θεωρεί τη μετάβαση στον κινηματογράφο ως μια «παρωχημένη ιδέα». Και η συγκέντρωση τόσων στούντιο υπό έναν κολοσσό αγγίζει ένα ευαίσθητο νεύρο σε μια βιομηχανία που ήδη παλεύει με περικοπές θέσεων εργασίας, μείωση παραγωγών και την απειλή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο σκηνοθέτης του Titanic, Τζέιμς Κάμερον, ήταν ένας από τους πολλούς του Χόλιγουντ που αντέδρασαν με απογοήτευση στη συμφωνία, προειδοποιώντας λίγο πριν ανακοινωθεί ότι πίστευε πως θα αποδειχθεί «καταστροφική» για τη βιομηχανία.

4. Η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας απέχει πολύ από το να θεωρείται βέβαιη.

Πρώτα, η Warner Brothers Discovery πρέπει να ολοκληρώσει την απόσχιση των τμημάτων της επιχείρησης που δεν πωλούνται στη Netflix, όπως τα CNN, Discovery και Eurosport.

Εν τω μεταξύ, ο ανταγωνιστικός μνηστήρας Paramount Skydance, που ήλπιζε να αγοράσει ολόκληρη την Warner Brothers Discovery, ενδέχεται ακόμη να προσπαθήσει να πείσει τους μετόχους ότι μπορεί να προσφέρει μια καλύτερη εναλλακτική.

Το μεγαλύτερο ερώτημα, ωστόσο, είναι κατά πόσο η συμφωνία θα εγκριθεί από τις αρχές ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη — κάτι που μπορεί να αποτελέσει μεγάλη πρόκληση.

Στην Ουάσιγκτον, νομοθέτες και των δύο κομμάτων έχουν ήδη εκφραστεί κατά της συμφωνίας, επικαλούμενοι φόβους ότι θα οδηγήσει σε λιγότερες επιλογές για τους καταναλωτές και υψηλότερες τιμές.

Ο Σαράντος είπε ότι η Netflix, η οποία πρέπει να πληρώσει 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια στη Warner Brothers αν η συμφωνία καταρρεύσει, είναι «πολύ σίγουρο» ότι θα λάβει έγκριση.

Η έκβαση θα εξαρτηθεί εν μέρει από τον τρόπο που οι ρυθμιστικές αρχές θα ορίσουν το ανταγωνιστικό τοπίο, είπε ο καθηγητής Τζόναθαν Μπάρνετ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια.

Αν οι ρυθμιστικές αρχές εξετάσουν μόνο το video streaming, το αυξημένο μερίδιο αγοράς της Netflix θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικές ανησυχίες. Αλλά αν υιοθετήσουν έναν ευρύτερο ορισμό — που περιλαμβάνει την καλωδιακή τηλεόραση, τη δημόσια τηλεόραση και ακόμη και το YouTube ως ανταγωνιστές του Netflix — «οι ανησυχίες περί συγκέντρωσης μειώνονται ολοένα και περισσότερο», είπε.

5. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας ακόμα απρόβλεπτος παράγοντας

Πάνω από τη συζήτηση αυτή αιωρείται το ερώτημα αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παρέμβει.

Η παρούσα κυβέρνηση έχει υποσχεθεί μια πιο «ελαφριά» ρυθμιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά συγχωνεύσεις.

Όμως ο πρόεδρος έχει εκφραστεί θετικά για τους ιδιοκτήτες του Paramount Skydance — τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας και χορηγό των Ρεπουμπλικανών Λάρι Έλισον και τον γιο του Ντέιβιντ, που βρίσκονται πίσω από την ανταγωνιστική πρόταση για τη Warner Bros. Και ο Τραμπ ανέκαθεν έδειχνε έντονο ενδιαφέρον για τα μέσα ενημέρωσης και τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ είπε στο CNBC ότι βλέπουν την προσφορά της Netflix για τη Warner Bros με «βαθιά καχυποψία».

Με πληροφορίες από BBC