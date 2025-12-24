«Peaky Blinders: The Immortal Man»: Ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει στον ρόλο του Tommy Shelby

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man» - τη μεταφορά της σειράς Peaky Blinders στη μεγάλη οθόνη.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει αρχικά στις κινηματογραφικές αίθουσες, σε επιλεγμένους κινηματογράφους, στις 6 Μαρτίου 2026. Στη συνέχεια, το Netflix θα την παρουσιάσει παγκοσμίως στην πλατφόρμα του από τις 20 Μαρτίου.

Σε σκηνοθεσία του Τομ Χάρπερ, η ταινία σε σενάριο του Στίβεν Νάιτ φέρνει τον βραβευμένο με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι πίσω στον εμβληματικό ρόλο του Tommy Shelby, τον οποίο ενσάρκωσε στη βραβευμένη με BAFTA δραματική σειρά από το 2013 έως το 2022.

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Μπέρμιγχαμ, 1940. Μέσα στο χάος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Tommy Shelby αναγκάζεται να επιστρέψει από μια αυτοεπιβαλλόμενη εξορία για να αντιμετωπίσει τον πιο καταστροφικό απολογισμό της ζωής του μέχρι σήμερα. Με το μέλλον της οικογένειας και της χώρας να διακυβεύονται, ο Tommy πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με τους δικούς του δαίμονες και να επιλέξει αν θα αναμετρηθεί με την κληρονομιά του ή αν θα την κάψει ολοσχερώς».

Δημιουργημένη και γραμμένη από τον Στίβεν Νάιτ, η αρχική σειρά Peaky Blinders εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Το γκανγκστερικό δράμα ξεκίνησε να προβάλλεται στο BBC Two στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2013 και έκανε πρεμιέρα στο Netflix έναν χρόνο αργότερα. Κέρδισε το BAFTA Καλύτερης Δραματικής Σειράς για την τέταρτη σεζόν του και μεταφέρθηκε στο BBC One το 2019 για την πέμπτη και την έκτη σεζόν.

Παραγωγοί του The Immortal Man είναι οι Γκάι Χίλι, Κίλιαν Μέρφι, Στίβεν Νάιτ και Πάτρικ Χόλαντ.

Με πληροφορίες από Deadline