Παρθένα Χοροζίδου για τη συμμετοχή της στη Eurovision: «Συγκινούμαι πάρα πολύ»

Η Παρθένα Χοροζίδου θα πλαισιώσει, μεταξύ άλλων, τον Ακύλα στη σκηνή της Eurovision 2026.

Σε δηλώσεις της, η ηθοποιός μοιράστηκε τις σκέψεις της πριν αναχωρήσει για τη Βιέννη, μαζί με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή.

Κατά τη διάρκεια δηλώσεών της στην κάμερα του Alpha, η ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει το πόσο αιφνιδίασε τα media. «Και εγώ ξαφνιάστηκα. Όσο το σκέφτομαι, τόσο πιο πολύ χαίρομαι. Δεν με έχει πιάσει άγχος, μόνο μεγάλη χαρά και ανυπομονησία. Στις τελευταίες πρόβες σκεφτόμουν ότι αυτό που θα ζήσω είναι πάρα πολύ μεγάλο και μοναδικό και συγκινούμαι πάρα πολύ που θα συμβεί. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα εκπροσωπήσω τη χώρα μας με αυτό το υπέροχο πλάσμα, μπροστά στα μάτια μου», δήλωσε η Παρθένα Χοροζίδου.

Τέλος, σε ερώτηση για τον ρόλο της στη σκηνή, απάντησε ότι δεν θα υποδυθεί τη μητέρα του Ακύλα. «Δεν θα είμαι η μαμά του Ακύλα. Θα συναντηθούμε κάποια στιγμή στη σκηνή, είναι πολύ ωραίο, περιμένετε να το δείτε», ανέφερε.



Σε άλλες δηλώσεις της, που προβλήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, η ηθοποιός περιέγραψε, πώς της έγινε η πρόταση για τη Eurovision.

«Δεν θα σας πούμε τίποτα φυσικά, το κρατούσαμε μυστικό ότι θα είμαστε στη σκηνή με τον Akyla. Ονειρευόμουν από μικρή να πάω στη Eurovision και ήρθε σαν δώρο. Με πήρε τηλέφωνο ο Φωκάς Ευαγγελινός και μου λέει θα είσαι μαζί μου στην Eurovision; "Του λέω τρελός είσαι Χριστιανέ μου; Άσε με να το σκεφτώ"», είχε αναφέρει στον ΑΝΤ1.

«Πάω στους γονείς μου και τους το λέω και λένε σου λέει ο βασιλιάς της Eurovision να πας μαζί του και λες όχι; Έτσι του είπα “φυσικά θα είμαι μαζί σου”. Το ήξερα πάρα πολύ καιρό, συζητούσαν στο θέατρο πως θα πάει ο Akylas και έλεγα δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν θα κάνω την μαμά του Akyla, αισθάνομαι ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και το εύχομαι. Δεν έχω άγχος πάμε με τους καλύτερους», πρόσθεσε η Παρθένα Χοροζίδου.

