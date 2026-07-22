Paramount: Εξασφάλισε την έγκριση της ΕΕ για την εξαγορά της Warner Bros. ύψους 110 δισ. δολαρίων

Η Paramount Skydance εξασφάλισε την Τετάρτη την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, ύψους 110 δισ. δολαρίων, αφού συμφώνησε να καταργήσει την κοινή επιχείρηση διανομής ταινιών που διατηρεί με την Universal Pictures.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού στην ΕΕ, ανακοίνωσε ότι η δέσμευση της Paramount Skydance να τερματίσει την κοινή επιχείρηση United International Pictures (UIP) στην Ευρώπη εντός 13 μηνών από την ολοκλήρωση της συμφωνίας αντιμετωπίζει τις ανησυχίες της.

Παράλληλα, η Επιτροπή ανέφερε ότι η εταιρεία δεν θα συνάψει καμία συμφωνία διανομής ταινιών με την Universal στην Ευρώπη για διάστημα 10 ετών, ενώ δεν θα μεταβιβάσει τη διανομή των ταινιών της Warner στους κινηματογράφους στον δικό της διανομέα.

«Οι δεσμεύσεις αυτές αντιμετωπίζουν πλήρως τις ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με τον ανταγωνισμό, διασφαλίζοντας ότι οι ταινίες της συγχωνευμένης εταιρείας δεν θα διανέμονται από κοινού με εκείνες της Universal ή της Disney», πρόσθεσε η Επιτροπή.

Ωστόσο, η συναλλαγή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικότερα εμπόδια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

The European Commission approved the Paramount-Warner Bros. merger on Wednesday, removing one of the final hurdles to closing the $111 billion deal:



• Regulators found the merger would not harm competition in TV or film production because enough global and local rivals would… pic.twitter.com/gjLVwJd7oD — Variety (@Variety) July 22, 2026

Συμφωνία Paramount-Warner Bros: Αντικείμενο αγωγής από το Σωματείο Σεναριογράφων της Αμερικής

Την περασμένη εβδομάδα, αμερικανικό δικαστήριο διέταξε την Paramount Skydance να αναστείλει προσωρινά τη συμφωνία, παρότι αυτή έχει ήδη λάβει την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από προσφυγή συμμαχίας πολιτειών, με επικεφαλής την Καλιφόρνια, η οποία υποστήριξε ότι η συγχώνευση θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη βλάβη στον ανταγωνισμό.

Μια παρατεταμένη καθυστέρηση θα έχει σημαντικό οικονομικό κόστος για την Paramount Skydance, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, θα υποχρεούται να καταβάλλει στους μετόχους της Warner Bros. προσαύξηση («ticking fee») ύψους 25 σεντς ανά μετοχή, δηλαδή περίπου 7 εκατ. δολάρια για κάθε ημερολογιακή ημέρα που η συγχώνευση θα καθυστερεί πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου.

Η συμφωνία αποτελεί επίσης αντικείμενο αγωγής από το Σωματείο Σεναριογράφων της Αμερικής (Writers Guild of America), το οποίο υποστηρίζει ότι η συγχώνευση θα θέσει σε κίνδυνο τα μέσα βιοπορισμού των σεναριογράφων και θα απειλήσει τη συνολική υγεία της αμερικανικής βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

Ένα ακόμη εμπόδιο προέρχεται από τη Βρετανία, η οποία τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να παρέμβει λόγω των πιθανών επιπτώσεων της συμφωνίας στον τομέα της ενημέρωσης, της παιδικής τηλεόρασης και των υπηρεσιών streaming.

Με πληροφορίες από Reuters