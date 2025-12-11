Παρά Πέντε: Στον «αέρα» το πρώτο teaser του πολυαναμενόμενου reunion

Το πρώτο teaser βίντεο για την επιστροφή της δημοφιλούς σειράς του Mega, «Στο Παρά Πέντε», κυκλοφόρησε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την προβολή του πρώτου επεισοδίου.

Σε αυτό μπορεί να δει κανείς τους πέντε πρωταγωνιστές του «Παρά Πέντε», δηλαδή τη Σμαράγδα Καρύδη, την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, την Αγγελική Λάμπρη, τον Γιώργο Καπουτζίδη και τον Αργύρη Αγγέλου να μπαίνουν στο πλατό, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, προκειμένου να συναντηθούν με το κοινό.

Οι πέντε της παρέας του «Στο Παρά Πέντε» θα είναι εκεί μαζί με όλους τους ηθοποιούς της σειράς.

Παρά Πέντε: Backstage πλάνα από τα γυρίσματα του επετειακού επεισοδίου

Υπενθυμίζεται πως τα γυρίσματα για το επετειακό επεισόδιο της σειράς «Στο Παρά Πέντε» έχουν ήδη ξεκινήσει.

Το Mega δημοσίευσε σχετικό βίντεο δίνοντάς μας μία μικρή γεύση από το backstage, όπου η παρέα των πέντε ηρώων ξανασμίγει 20 χρόνια μετά.

Στα πλάνα βλέπουμε τον Αργύρη Αγγέλου και τον Γιώργο Καπουτζίδη να αγκαλιάζονται, με τον τελευταίο να πειράζει το χαρακτηριστικό τσουλούφι του «Φώτη». Έπειτα εμφανίζεται η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Σμαράγδα Καρύδη και η Αγγελική Λάμπρη.