Στο Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά: Η συγκίνηση στο reunion και η αναφορά σε όσους «έφυγαν»

Η παρέα της πετυχημένης σειράς «Στο Παρά Πέντε», ενώθηκε 20 χρόνια μετά, σε ένα απολαυστικό reunion στο Mega.

Το επετειακό επεισόδιο για το «Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά» προβλήθηκε στο Mega χθες, Τρίτη 23/12, στις 21:00.

Η κωμωδία που εμπνεύστηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2005 και «παρότι τυπικά ολοκλήρωσε τον κύκλο της δύο χρόνια μετά, δεν σταμάτησε ποτέ να αποτελεί μέρος της ζωής μας» ανέφερε το Mega σε ανακοίνωσή του.

Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς, ήταν η αναφορά στην Ειρήνη Κουμαριανού και τον Γεράσιμο Μιχελή. «Η Ειρήνη Κουμαριανού ήταν, είναι και θα είναι η γιαγιά της καρδιάς μας» έγραψαν στα social.

Στο Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά: «Ήταν πάντα δίπλα μου» δήλωσε η Έφη Παπαθεοδώρου

«Ήταν πάντα δίπλα μου, στα δύσκολα, στα εύκολα και με ενέπνευσε, μου λείπει, είναι γεγονός. Όπως μου λέει και η κόρη της, από κάπου ψηλά μας βλέπει και χαίρεται», είπε η Έφη Παπαθεοδώρου για την Ειρήνη Κουμαριανού η οποία της άνοιξε τον δρόμο, όπως παραδέχτηκε για να συμμετέχει στη σειρά με τον ρόλο της Θεοπούλας.

«Αυτό που συμβαίνει με το Παρά Πέντε είναι μοναδικό. Ό,τι πιο ωραίο μπορούσε να δώσει η ζωή στους καλλιτέχνες και στους ανθρώπους. Δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι θα γίνει αυτό. Να σκεφτείτε, όταν παίχτηκε το πρώτο επεισόδιο ήμουν στη Ρόδο για μια ξένη ταινία και βλέπω τη σειρά και λέω: ''Το χάλι μου έχω''. Με παίρνει ο Γιώργος και μου λέει: “Κυρία Έφη, θρίαμβος. Λέω, ''χάλια είμαι''. ''Είστε καλά μου λέει;''» είπε η Έφη Παπαθεοδώρου για την επιτυχία που σημείωσε η σειρά από τα πρώτα επεισόδια.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε για την Ειρήνη Κουμαριανού η οποία υποδύθηκε τη γιαγιά του.

«Η Ειρήνη Κουμαριανού είναι ένας από τους ανθρώπους που με επηρέασε περισσότερο στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν το καταλάβαινα τότε, ξεκίνησα να το καταλαβαίνω λίγο πριν φύγει, όταν συναντηθήκαμε την τελευταία φορά και μου είπε όλη την ιστορία της ζωής της. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πίστευε στην αξία της ζωής και της καλοσύνης, ήξερε ότι η καλοσύνη ήταν προαπαιτούμενο για την ευτυχία και έφυγε ευτυχισμένης γιατί ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Έδωσε και πήρε πολλή αγάπη από τον κόσμο», είπε συγκινημένος ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Στο πλατό του Mega βρέθηκαν η κόρη και η εγγονή της Ειρήνης Κουμαριανού.

Στο Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά: «Είμαι κατά το ήμισυ στο reunion» είπε ο Πατρίκιος Κωστής

Μισός ανέφερε ότι αισθάνεται ο Πατρίκιος Κωστής σχετικά με την παρουσία του στο reunion του «Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά» λόγω του θανάτου του Γεράσιμου Μιχελή.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός στην κάμερα του «Buongiorno» την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου για τη χθεσινή προβολή του επετειακού επεισοδίου στις 21:00, δήλωσε για την απώλεια του συναδέλφου του: «Είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Δυστυχώς είμαι κατά το ήμισυ, γιατί δεν είναι εδώ ο Γεράσιμος Μιχελής. Σίγουρα όμως έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις».