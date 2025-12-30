Παρά Πέντε: Η πρώτη αντίδραση της «Αγγέλας» όταν έμαθε για το reunion - Τι γινόταν στα γυρίσματα

Στο επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε», 20 χρόνια μετά, αναφέρθηκε η ηθοποιός Αγγελική Λάμπρη που αγαπήθηκε μέσα από τον τηλεοπτικό της ρόλο ως «Αγγέλα».

Το reunion του «Παρά Πέντε» πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, στις 23 Δεκεμβρίου.

Η Αγγελική Λάμπρη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» χθες, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου. Η τηλεοπτική Αγγέλα του Παρά Πέντε, μίλησε για το reunion της σειράς, επισημαίνοντας πως αισθάνθηκε τόσο η ίδια όσο και το υπόλοιπο καστ της σειράς, σαν να μην πέρασε μία μέρα.

Παρά Πέντε: Η πρώτη αντίδραση της «Αγγέλας» όταν έμαθε για το reunion

«Είναι κάτι για το οποίο παρακαλούσαμε όλοι για χρόνια τον Γιώργο, γιατί περνούσαμε τόσο ωραία και θα ήταν ωραία να κλείσει κάπως αυτός ο κύκλος. Του λέγαμε να γράψει μία ταινία και ήταν απόλυτος. Και κάποια στιγμή λέει reunion και λες ''Ώπα, τι έγινε;''. Στα γυρίσματα ήταν το περίεργο γιατί λες “τώρα, θα πάω να κάνω κάτι, έναν ρόλο” αλλά σας πληροφορώ ότι κατευθείαν μπήκαμε. Πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ήταν μαγικό για όλους μας. Σκεφτόμασταν πώς θα είναι, αλλά τελικά ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα», είπε αρχικά η Αγγελική Λάμπρη.

«Ο Γιώργος είναι πολύ ενωτικός, αλλά δεν είναι μόνο στον Γιώργο, είναι το γεγονός πως όλοι μαζί κάνουμε κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που κάνουμε, αλλά είναι μαγικό. Πάντα την είχα αυτή την αίσθηση. Είχαμε όλοι την αίσθηση ότι υπήρχε μια χημεία και κάτι πολύ δυνατό. Στο μεταξύ μας, ο ένας έμπαινε μέσα στον άλλον, δεν έπεφτε τίποτα κάτω. Και πίσω από τις κάμερες. Δηλαδή πολλές φορές αυτό που γινόταν πίσω από τις κάμερες, την άλλη μέρα το έβλεπες στο επόμενο επεισόδιο» συμπλήρωσε

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης, στις απώλειες του καστ της σειράς. «Όταν συνειδητοποίησα στον καναπέ, πόσους ανθρώπους έχουμε χάσει- γιατί το συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή- ήταν πάρα πολύ βαρύ. Ήταν πολύ δύσκολο συναισθηματικά. Εγώ έχω χάσει και τον μπαμπά μου πριν τρία χρόνια και εκείνη την ώρα κατέβασα… Ήταν δύσκολο. Είναι οικογένεια» δήλωσε.