Πάολο Μακιαρίνι: Ο βίος, η πολιτεία και τα εγκλήματα του «κακού χειρουργού» στο Netflix

Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ έρχεται στο Netflix με τίτλο «Bad Surgeon: Love Under the knife» και θέμα τον χειρουργό Πάολο Μακιαρίνι, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός για τις αμφιλεγόμενες μεταμοσχεύσεις τραχείας με βλαστοκύτταρα, που όμως οδήγησαν ασθενείς του στο θάνατο.

Η ιδιαίτερη περίπτωση του «κακού χειρουργού» που υποσχόταν με μια επαναστατική επέμβαση να σώσει ζωές αποτελεί σημείο αναφοράς για την σειρά true crime του Netflix.

Στις αρχές του αιώνα, ο δρ Πάολο Μακιαρίνι αποτέλεσε μια δημοφιλή προσωπικότητα σε διεθνές επίπεδο, καθώς φημολογούνταν ότι ήταν ο χειρουργός του Μπαράκ Ομπάμα και του Πάπα. Η πρόοδος που διατείνετο πως επιτύγχανε στον τομέα του ήταν πρωτοφανής. Και εκτός από τα επιτεύγματα στην καριέρα του, ήταν φαινομενικά ο «τέλειος άντρας» σύμφωνα με την πρώην αρραβωνιαστικιά του, Μπενίτα Αλεξάντερ.

Το νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix με τίτλο «Bad Surgeon: Love Under the knife» υπογράφεται σκηνοθετικά από τον υποψήφιο για βραβείο Emmy, Μπέν Στίλι (Hunted: The War Against Gays in Russia), και παρακολουθεί την πορεία του Μακιαρίνι προς τη φήμη, αλλά και τα θύματα που άφησε στο πέρασμά του.

Ποιος είναι ο δρ Πάολο Μακιαρίνι;

Ο Ιταλός γιατρός Πάολο Μακιαρίνι, είναι θωρακοχειρουργός και πρώην ερευνητής αναγεννητικής ιατρικής, ο οποίος έχει καταδικαστεί για εγκλήματα που σχετίζονται με την έρευνα στην Ιταλία και τη Σουηδία.

Έγινε γνωστός το 2008, όταν δημιούργησε έναν νέο αεραγωγό για μια νεαρή γυναίκα στη Βαρκελώνη αφαιρώντας χημικά τα κύτταρα μιας τραχείας που είχε ληφθεί από νεκρό δότη και στη συνέχεια ακολούθησε μια πρακτική με βλαστοκύτταρα από τον μυελό των οστών της γυναίκας. Αυτό αποδείχθηκε επιτυχές και ανακηρύχθηκε «επανάσταση» για την ιατρική. Μέχρι το 2011, ο Μακιαρίνι εργαζόταν στη Σουηδία σε ένα από τα πιο διάσημα ιατρικά πανεπιστήμια του κόσμου.

Τον ακολουθούσε η φήμη του πρωτοπόρου της αναγεννητικής ιατρικής. Του φέρονταν σαν διασημότητα και ζούσε πλουσιοπάροχα. Ωστόσο οι ασθενείς του πέθαιναν συνεχώς μετά τις επεμβάσεις μεταμόσχευσης.

Ο Μακιαρίνι αντέτεινε στους επικριτές του ότι αυτό ήταν απλώς η φύση μιας τέτοιας πειραματικής χειρουργικής επέμβασης, αλλά καθώς οι θάνατοι αυξάνονταν σχεδόν όλοι οι ασθενείς του, που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση, πέθαναν.

Και κάπου εκεί ξεκινάει η έρευνα, η οποία έφερε στο φως στοιχεία για κακή συμπεριφορά, απάτη και χειραγώγηση. Όταν οι δημοσιογράφοι προσκόμισαν τα στοιχεία στο διάσημο Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, όπου εργαζόταν ο Μακιαρίνι, το Ινστιτούτο διέψευσε τους ισχυρισμούς και τον υπερασπίστηκε. Τελικά, οι ισχυρισμοί τον οδήγησαν στη σουηδική δικαιοσύνη κατηγορούμενος για βαριά επίθεση και σωματική βλάβη κατά των πρώην ασθενών του.

Σε τι αναφέρεται το «Bad Surgeon: Love Under the knife»;

Το ντοκιμαντέρ «Bad Surgeon: Love Under the knife» παρακολουθεί την άνοδο και την πτώση του χειρουργού. «Το παρατσούκλι του ήταν “ο σούπερ χειρουργός” και τον λάτρευαν και τον αποθέωναν», λέει η πρώην αρραβωνιαστικιά του στο τρέιλερ του Netflix. «Όλοι ξεγελιούνταν από αυτόν τον άνθρωπο. Ήμουν αρραβωνιασμένη με ένα τέρας».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από την πλατφόρμα, η «εξαιρετική» σειρά τριών επεισοδίων αφηγείται την ιστορία του «σούπερ χειρουργού» Πάολο Μακιαρίνι.

Η σειρά περιλαμβάνει μαρτυρίες από τις οικογένειες των θυμάτων του, πρώην συναδέλφους του και όσους συνεργάστηκαν με τον γιατρό προκειμένου να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.

«Ο Πάολο αποθεώθηκε παγκοσμίως για τη δημιουργία των πρώτων πλαστικών οργάνων στον κόσμο. Τώρα κατηγορείται ως απατεώνας και φαντασιόπληκτος. Με τις θαρραλέες οικογένειες των θυμάτων του, την πρώην αρραβωνιαστικιά του και τους συναδέλφους του να παρέχουν πληροφορίες και με αποκαλύψεις που δεν έχουν ακουστεί ποτέ κατά το παρελθόν, η σειρά αυτή παρακολουθεί τον αδυσώπητο αγώνα για να προσαχθεί ο Μακιαρίνι στη δικαιοσύνη», αναφέρεται.

Πού βρίσκεται σήμερα ο χειρουργός

Το 2016, η σουηδική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για το αν ο Μακιαρίνι διέπραξε ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Μετά από έρευνα ενός έτους, η σουηδική εισαγγελική αρχή έκρινε ότι ο Μακιαρίνι έδειξε αμέλεια σε τέσσερις από τις πέντε περιπτώσεις που διερευνήθηκαν, λόγω της χρήσης συγκεκριμένων συσκευών και διαδικασιών. Ωστόσο, οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι δεν μπορούσε να αποδειχθεί έγκλημα, επειδή οι ασθενείς μπορεί να είχαν πεθάνει υπό οποιαδήποτε άλλη θεραπεία που τους είχε χορηγηθεί.

«Δεν μπορέσαμε να αποδείξουμε ότι θα υπήρχε καλύτερο αποτέλεσμα με άλλη ιατρική μέθοδο», δήλωσε η εισαγγελέας Τζένι Νορντίν σε συνέντευξη τύπου, σύμφωνα με το Reuters.

Το 2019, ο Μακιαρίνι καταδικάστηκε σε 16 μήνες φυλάκιση για κατάχρηση εξουσίας και πλαστογράφηση εγγράφων, αλλά αργότερα αθωώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο από όλες τις κατηγορίες. Την επόμενη χρονιά, ένας χειρουργός, του οποίου το όνομα δεν αποκαλύφθηκε, παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης, ενώ τότε είχε υπάρξει η εικασία πως αυτός ήταν ο Μακιαρίνι.

Ο Μάικλ Μπγιόρκ, διευθυντής της Δημόσιας Εισαγγελίας στη Σουηδία, δήλωσε ότι έλαβε νέα στοιχεία και καταθέσεις από άτομα σε πέντε διαφορετικές χώρες. Ο Μακιαρίνι, ο οποίος αρνήθηκε ότι διέπραξε αδίκημα, καταδικάστηκε στη συνέχεια για πρόκληση σωματικής βλάβης, αλλά όχι για βιαιοπραγία. Αποφασίστηκε η καταδίκη του με αναστολή τον Ιούνιο του 2022. Ένα χρόνο αργότερα, η ποινή του αυξήθηκε σε δύο χρόνια και έξι μήνες, αφού κρίθηκε ένοχος για βαριά βιαιοπραγία εναντίον τριών πρώην ασθενών του.

Από το 2023, ο Μακιαρίνι έχει ανακαλέσει 11 από τις ερευνητικές του εργασίες. Τέσσερις έχουν λάβει «έκφραση ανησυχίας» και τρεις άλλες έχουν διορθωθεί. Στις ακαδημαϊκές εκδόσεις, η «έκφραση ανησυχίας» είναι μια ειδοποίηση που εκδίδεται από έναν εκδότη κατά μιας συγκεκριμένης δημοσίευσης, προειδοποιώντας ότι μπορεί να περιέχει λάθη ή να είναι με άλλο τρόπο αναξιόπιστη.

Με πληροφορίες από Netflix και radiotimes.com