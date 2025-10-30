Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου έχουμε δεχτεί απειλή για τη ζωή των παιδιών μας»

Για τις απειλές που έχει δεχτεί κατά καιρούς για τα παιδιά του, μίλησε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τηλεοπτικής του συνέντευξης, ο Παντελής Τουτουντζής.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο γνωστός make up artist Παντελής Τουτουντζής, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» μαζί με τον σύντροφό του, Νάσο Τσιβγούλη.

Το ζευγάρι που μετρά πάνω από 20 χρόνια κοινής πορείας, μίλησε εκτενώς για την καθημερινότητά του, για τον γάμο του αλλά και τα δύο παιδιά του, την Αριάδνη και τον Αχιλλέα, τα οποία έχει αποκτήσει μέσω παρένθετης μητέρας.

«Όταν ήρθαν τα παιδιά ήρθε μια καθημερινότητα που ήθελε άλλη διαχείριση» ανέφερε αρχικά ο Παντελής Τουτουντζής, με τον Νάσο Τσιβγούλη να συμπληρώνει πως «με το που έρχεται ένα παιδί σε ένα ζευγάρι αυτό σηματοδοτεί μία αλλαγή. Είσαι αμέσως ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη να προστατεύσει μια ζωή, να τη γαλουχήσει με σωστό τρόπο, να δώσεις αξίες και αρχές».

«Με τον Νάσο δε σταματήσαμε ποτέ την ψυχοθεραπεία. Και για την προετοιμασία της οικογένειας αλλά και τώρα. Σε σχέση με άλλες οικογένειες εμείς έπρεπε και πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Μας έχουν στο στόχαστρο και μας κρίνουν πάρα πολύ. Έχουμε πολλά αρνητικά σχόλια για το οτιδήποτε κάνουμε. Είναι όλα στο κόκκινο», συνέχισε ο Παντελής Τουτουντζής.

Μάλιστα, ο γνωστός make up artist αποκάλυψε ότι «υπήρξε μία περίπτωση που δεχθήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και για τη ζωή των παιδιών μας, οπότε απευθυνθήκαμε σε ειδικούς. Εκείνη τι στιγμή σκέφτεσαι “και αν αυτός ο άνθρωπος είναι όντως τρελός;».