Παναγιώτης Στάθης: «Θα καταχραστώ 30 δευτερόλεπτα, κάποιοι έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου»

Στη μητέρα του αναφέρθηκε μέσα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» το πρωί της Τετάρτης, ο παρουσιαστής Παναγιώτης Στάθης.

Ο Παναγιώτης Στάθης πληροφορήθηκε ότι έφυγε από τη ζωή η μητέρα του την Τρίτη, λίγα λεπτά πριν βγει ζωντανά στην εκπομπή.

Σήμερα ο παρουσιαστής ευχαρίστησε θερμά τον σταθμό, την ομάδα του και όλους όσους του έδειξαν συμπαράσταση για την απώλειά που βιώνει, ζητώντας συγγνώμη που δεν μπορεί να απαντήσει σε όλα τα μηνύματα.

Παράλληλα όμως, καταδίκασε την τοξικότητα που εμφανίστηκε στα social media, ειδικά όσους αναφέρθηκαν στην μητέρα του χωρίς να γνωρίζουν τα γεγονότα, τονίζοντας ότι το πένθος είναι μοναχικός δρόμος και ότι εύχεται κανείς να μην βρεθεί στη θέση του.

Οι νέες δηλώσεις του Παναγιώτη Στάθη με αφορμή τον θάνατο της μητέρας του

««Αν θέλω να πω κάτι προσωπικό, συγγνώμη θα καταχραστώ 30 δευτερόλεπτα από τον χρόνο της εκπομπής. Κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω και τον σταθμό και την ομάδα και για τη συμπαράσταση και την αγάπη που δείχνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα αμέτρητα μηνύματα πραγματικά ζητώ συγγνώμη δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπαράσταση για τον χαμό της μητέρας μου», ανέφερε αρχικά.

«Σίγουρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε και ο οργανισμός και όλη η ομάδα και εσείς εκεί έξω, φίλοι, γνωστοί, συνάδελφοι και εκατοντάδες και χιλιάδες άλλοι οι οποίοι πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ απ’ την καρδιά μου για τη συμπαράσταση. Δεν θέλω να αναφέρομαι σε μειοψηφίες, τοξικές μειοψηφίες να σου πω την αλήθεια», συνέχισε.

«Επειδή νιώθω ότι κάποιοι, ελάχιστοι, και εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ με τη μειοψηφία ούτε με τα social media με ενδιαφέρει, ξέρω πόσο οχετός και τοξικότητα κυκλοφορεί εκεί μέσα, απλά επειδή κάποιοι έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου, το μόνο που θέλω να τους πω είναι ότι πρώτον, είναι πολύ λάθος να αναφέρονται σε πράγματα που σίγουρα δεν γνωρίζουν. Είναι δεδομένο ότι δεν γνωρίζουν, γιατί διαβάζω κριτικές για τον τρόπο, αν έκανα εκπομπή, αν δεν μπήκα στην εκπομπή, αν τέλος πάντων διάφορα πράγματα», συμπλήρωσε.

«Δεύτερον να τους πω ότι επειδή εγώ το έχω διδαχθεί άσχημα στη ζωή μου, το πένθος είναι ένας πολύ μοναχικός δρόμος για τον καθέναν. Πάρα πολύ μοναχικός. Τρίτον υπάρχουν ειδικές συνθήκες που μπορεί να μην τις ξέρετε. Παραδείγματος χάρη, ότι η μητέρα μου είναι στα Κύθηρα, ξέρω γω, μπορεί να υπάρχουν ειδικές συνθήκες δρομολογίων και άλλων πραγμάτων, κακοκαιρίας.

»Δεν εξηγώ, απλά αναφέρομαι γιατί μόνο και μόνο σου λέω γιατί αναφέρθηκαν στη μάνα μου, για τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. Ένα πράγμα θέλω να πω μόνο, σ’ αυτούς εκεί έξω, τους πολύ λίγους, ελάχιστους η αλήθεια είναι, ότι εύχομαι να μη βρεθεί κανείς στη θέση μου», κατέληξε.