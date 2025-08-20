Όζι Όζμπορν: Ο λόγος που αναβλήθηκε το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του στο BBC

Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του BBC αφαιρέθηκε ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Όζι Όζμπορν, ο οποίος πέθανε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 76 ετών.

Το ντοκιμαντέρ για τον Όζι Όζμπορν ήταν προγραμματισμένο να κάνει πρεμιέρα στις 18 Αυγούστου και αφαιρέθηκε κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του. Το αφιέρωμα, με τίτλο «Ozzy Osbourne: Coming Home» γυρίστηκε σε διάστημα τριών ετών και περιγράφεται ως «μια εμπνευσμένη αφήγηση του τελευταίου κεφαλαίου της ζωής του Όζι».

Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε στην εφημερίδα «The Independent»: «Η ταινία έχει μετατεθεί στο πρόγραμμα και θα επιβεβαιώσουμε τις νέες λεπτομέρειες μετάδοσης εν ευθέτω χρόνω».

Σε νέα ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στις 19 Αυγούστου αναφέρεται: «Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια Όζμπορν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σεβόμαστε την επιθυμία της οικογένειας να περιμένει λίγο περισσότερο προτού προβληθεί αυτή η πολύ ξεχωριστή ταινία. Η νέα ημερομηνία [μετάδοσης] θα επιβεβαιωθεί σύντομα».

Το ντοκιμαντέρ για τον πρωτοπόρο της heavy metal περιλαμβάνει στιγμιότυπα με τη σύζυγό του, Σάρον Όζμπορν και τα παιδιά τους, Κέλι και Τζακ, καθώς ο μουσικός προετοιμαζόταν να δώσει την αποχαιρετιστήρια συναυλία του στην πόλη καταγωγής του, το Μπέρμιγχαμ, η οποία διοργανώθηκε μόλις δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.

Οι εκτελεστικοί παραγωγοί του ντοκιμαντέρ, Μπεν Γουίκς και Κόλιν Μπαρ δήλωσαν «ήταν απίστευτο προνόμιο που πέρασαν τα τελευταία χρόνια με τον Όζι, καθώς και με τη Σάρον, τον Τζακ και την Κέλι».