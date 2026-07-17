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Όταν το ρεπορτάζ γίνεται σειρά: η Disney κλείνει συμφωνία με το New York Magazine και το Vox

Η Vox Media Studios υπέγραψε πολυετή συμφωνία με την 20th Television. Ρεπορτάζ του Vox, του New York Magazine και podcasts θα αναπτύσσονται πια ως σειρές για τις πλατφόρμες της Disney.

The LiFO team
The LiFO team
Όταν το ρεπορτάζ γίνεται σειρά: η Disney κλείνει συμφωνία με το New York Magazine και το Vox Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
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Η δημοσιογραφία δεν γίνεται πια μόνο βιβλίο, podcast ή ντοκιμαντέρ. Γίνεται τηλεοπτική IP. Η Vox Media Studios υπέγραψε πολυετή συμφωνία πρώτης επιλογής με την 20th Television, με στόχο να αναπτύσσονται σειρές μυθοπλασίας και μη βασισμένες σε εκτενή ρεπορτάζ των μέσων του ομίλου, ανάμεσά τους το Vox και το New York Magazine.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Vox Media Studios και η 20th Television θα συνεργάζονται για την παραγωγή σειρών σε όλες τις πλατφόρμες, με ιδιαίτερη έμφαση σε ιδέες που μπορούν να προκύψουν από δημοσιογραφικά κείμενα μεγάλου μήκους και podcasts για τις πλατφόρμες της Disney Entertainment Television.

Με απλά λόγια, άρθρα, έρευνες, αφηγήσεις, χαρακτήρες, σκάνδαλα και ιστορίες που ξεκινούν ως δημοσιογραφικό υλικό θα μπαίνουν συστηματικά στη μηχανή ανάπτυξης τηλεοπτικού περιεχομένου. Δεν πρόκειται απλώς για άλλη μία συμφωνία παραγωγής. Είναι ακόμη ένα σημάδι ότι οι μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως χώροι ενημέρωσης, αλλά και ως αποθήκες ιστοριών έτοιμων να μετατραπούν σε σειρές.

Η Vox Media Studios έχει ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Στις παραγωγές που βρίσκονται σε ανάπτυξη περιλαμβάνεται το The Altruists στο Netflix, με τον Άντονι Μπόιλ και την Τζούλια Γκάρνερ, εμπνευσμένο από ρεπορτάζ του New York Magazine για την άνοδο και την πτώση της FTX. Σε ανάπτυξη βρίσκεται επίσης δραματική σειρά με τη Λίζι Κάπλαν στον ρόλο ειδικού στη διαχείριση κρίσεων, επίσης βασισμένη σε άρθρο του New York Magazine.

Η λογική είναι σαφής: σε μια αγορά όπου οι πλατφόρμες αναζητούν συνεχώς ιστορίες με έτοιμη αφηγηματική ένταση, το καλό ρεπορτάζ λειτουργεί σαν πρώτη ύλη υψηλής αξίας. Έχει ήδη έρευνα, χαρακτήρες, σύγκρουση, κοινωνικό πλαίσιο και, συχνά, την αίσθηση ότι η πραγματικότητα είναι πιο παράξενη από τη μυθοπλασία. Αυτό ακριβώς αναζητούν τα στούντιο: όχι μόνο τα δικαιώματα μιας ιστορίας, αλλά την αξιοπιστία και το αφηγηματικό ένστικτο ενός δημοσιογραφικού brand.

Η μετατροπή του ρεπορτάζ σε τηλεοπτικό προϊόν δεν είναι καινούργια. Τα τελευταία χρόνια, σκάνδαλα τεχνολογίας, οικονομικές απάτες, true crime ιστορίες, πολιτικά προφίλ και podcasts έχουν τροφοδοτήσει μια ολόκληρη κατηγορία σειρών και ντοκιμαντέρ κύρους. Αυτό που δείχνει η συμφωνία της Vox Media Studios με την 20th Television είναι ότι η διαδικασία γίνεται πλέον πιο οργανωμένη, πιο βιομηχανική και πιο κοντά στον πυρήνα της streaming παραγωγής.

Για τα media, αυτή η μετάβαση έχει διπλή σημασία. Από τη μία, ανοίγει νέες πηγές εσόδων σε μια εποχή που η παραδοσιακή δημοσιογραφική οικονομία πιέζεται. Από την άλλη, μετατρέπει την ίδια τη δημοσιογραφία σε μηχανή ανάπτυξης περιεχομένου, όπου ένα ρεπορτάζ δεν μετριέται μόνο από τη δημόσια αξία του, αλλά και από το αν μπορεί να γίνει σειρά, χαρακτήρας, επεισόδιο, trailer.

Κάπου εκεί αρχίζει και το ενδιαφέρον ερώτημα. Όταν το ρεπορτάζ γράφεται σε έναν κόσμο όπου τα στούντιο ψάχνουν ήδη το επόμενο prestige drama, αλλάζει άραγε ο τρόπος με τον οποίο λέγονται οι ιστορίες; Ή μήπως η τηλεόραση απλώς αναγνωρίζει αυτό που η καλή δημοσιογραφία έκανε πάντα: να βρίσκει μέσα στο πραγματικό γεγονός έναν κόσμο ολόκληρο;

Με στοιχεία από Variety.

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