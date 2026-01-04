Όταν ο Γιώργος Παπαδάκης με δάκρυα στα μάτια αποχαιρετούσε τους τηλεθεατές του «Καλημέρα Ελλάδα»

Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, Γιώργος Παπαδάκης, μετά από έμφραγμα που υπέστη το μεσημέρι της Κυριακής (4/1) στο Κολωνάκι.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος είχε διαγράψει μία μεγάλη πορεία στην τηλεόραση από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 και της ΕΡΤ, αρχικά με την εκπομπή «Τρεις στον αέρα», και στη συνέχεια με το «Καλημέρα Ελλάδα», διακομίσθηκε -χωρίς τις αισθήσεις του- στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν επανήλθε στη ζωή.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, φέτος στις 4 Ιουλίου, έκλεισε τον «μεγάλο του κύκλο» στη μικρή οθόνη παρουσιάζοντας την τελευταία εκπομπή του «Καλημέρα Ελλάδα», σε κλίμα συγκίνησης, και αφού τις προηγούμενες ημέρες είχαν εμφανιστεί στη συχνότητα του ΑΝΤ1 παλαιές του συμπαρουσιάστριες και συνεργάτες με τους οποίους συνυπήρξε κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του παρουσίας σε τηλεόραση και έντυπη ενημέρωση.

Όταν ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρετούσε τους τηλεθεατές του «Καλημέρα Ελλάδα»

Ξεκινώντας την παρουσίαση της εκπομπής του, ο Γιώργος Παπαδάκης είπε τα εξής: «για τελευταία φορά θα κάνω αυτή τη διαδρομή». Ο δημοσιογράφος καλημέρισε το κοινό του από το καμαρίνι του, ζητώντας από την κάμερα να τον ακολουθήσει στη διαδρομή του έως το στούντιο.

Ακολούθως, προβλήθηκε ένα μουσικό αφιέρωμα με φωτογραφίες και εικόνες από τα 34 χρόνια του Γιώργου Παπαδάκη στην εκπομπή.

Μπαίνοντας στο πλατό, με εμφανή συγκίνηση, μίλησε απευθείας στην κάμερα: «Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τελευταία μέρα που συναντιόμαστε, τελευταία ημέρα που μετά από 34 χρόνια, ο ΑΝΤ1, ο Μίνωας Κυριακού, ο Θοδωρής Κυριακού, αλλά πάνω από όλα εσείς, μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω αυτό το μακρύ ταξίδι. Πάντα με ανθρώπους όμως που ήταν 10 φορές καλύτεροι από μένα, απλά φρόντιζαν να είμαι ήρεμος αν και εγώ ποτέ δεν τους είχα σε ηρεμία. Να σας ευχαριστήσουμε για ό,τι κάνατε για εμάς αυτά τα 34 χρόνια, είτε συμφωνούσατε, είτε διαφωνούσατε με το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής, ή με τις δικές μου δημοσιογραφικές απόψεις. Τις οποίες όμως και θέλω να εξομολογηθώ κάτι, δεν τις παίρνω πίσω με τίποτα».

Στη συνέχεια απευθυνόμενος στους συνεργάτες του, είπε: «Θέλω να με βοηθήσετε να μη συγκινηθώ πολύ. Γιατί είμαι χαρούμενος γιατί τα καταφέραμε».

Κλείνοντας την εκπομπή, λίγο πριν τις 10 το πρωί, με τρεμάμενο λόγο, ο Γιώργος Παπαδάκης, περιτριγυρισμένος από τους συνεργάτες του, είχε πει: «Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή». Αφού ευχαρίστησε τους πάντες, ο Στρατής Λιαρέλης, εκ μέρους του, επίσης με τη συγκίνηση έκδηλη στη φωνή του, χάρισε στον παρουσιαστή μία προσωπογραφία, που δημιουργήθηκε από εκατοντάδες μικρές εικόνες της εκπομπής του. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ», έκλεισε ο Γιώργος Παπαδάκης: «Καλημέρα Ελλάδα, για τελευταία φορά, Καλημέρα Ελλάδα», είπε και ξέσπασε σε δάκρυα.