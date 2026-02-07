«Opalite»: Η απρόσμενη εμφάνιση του Κίλιαν Μέρφι στο βίντεο της Τέιλορ Σουίφτ έγινε viral

Η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε το music video για το «Opalite», το νέο single από το άλμπουμ «The Life of a Showgirl», με αισθητική που παραπέμπει ευθέως στα 90s και μια σειρά από γνωστά πρόσωπα.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η διακριτική συμμετοχή του Κίλιαν Μέρφι, όχι με κανονική εμφάνιση μπροστά στην κάμερα, αλλά με μικρές παρεμβάσεις που εντάσσονται στο χιούμορ του concept.

Ο Μέρφι ακούγεται στην αρχή του video με μια ηχογραφημένη φράση που ανοίγει την ιστορία, η οποία είναι στημένη σαν τηλεπωλητική διαφήμιση. Αργότερα, εμφανίζεται και φωτογραφία του σε μια σατιρική διαφημιστική καταχώριση για το υποτιθέμενο προϊόν, δίνοντας ένα ακόμη «κλείσιμο του ματιού» σε όσους προσέχουν τις λεπτομέρειες.

Η Σουίφτ έγραψε και σκηνοθέτησε το βίντεο, το οποίο χτίζεται γύρω από ένα φανταστικό «Opalite spray» με μαγικές ιδιότητες, ικανό να μετατρέπει άψυχα αντικείμενα σε ανθρώπους και το αντίστροφο. Στην ιστορία, η ίδια εμφανίζεται να έχει ως πιο στενή της συντροφιά έναν βράχο, ενώ ο Ντόναλ Γκλίζον, γνωστός από τον κινηματογράφο και τις ταινίες Χάρι Πότερ, υποδύεται έναν άνδρα παγιδευμένο σε μια αμήχανη σχέση με έναν μικρό κάκτο. Ένα ψέκασμα αρκεί για να αλλάξουν όλα, με τον κάκτο να μεταμορφώνεται στη Σουίφτ και το βίντεο να συνεχίζει σε σατιρικούς ρυθμούς, γεμάτους αναφορές στην ποπ κουλτούρα των 90s, από το MTV μέχρι τις στημένες φωτογραφίσεις ζευγαριών και τις επίτηδες κιτς τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Φωτ: Χ

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Σουίφτ εξήγησε ότι η ιδέα γεννήθηκε όταν βρέθηκε καλεσμένη στο σόου του Γκρέιαμ Νόρτον, στις 3 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο της προώθησης του άλμπουμ «The Life of a Showgirl». Στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν ο Κίλιαν Μέρφι, ο Ντόναλ Γκλίζον, η Γκρέτα Λι, η Τζόντι Σμιθ και ο Λιούις Καπάλντι. Όπως έγραψε η ίδια, ένα αστείο του Γκλίζον, ότι θα ήθελε να εμφανιστεί σε ένα από τα βίντεό της, έγινε η αφορμή για να μετατραπεί η ιδέα σε ένα είδος «ομαδικού project ενηλίκων», στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι καλεσμένοι της εκπομπής, μαζί και ο παρουσιαστής Γκρέιαμ Νόρτον.

Το video κυκλοφόρησε λίγες ημέρες πριν από το Super Bowl, όπου πέρυσι η Σουίφτ βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω της παρουσίας της, καθώς ο τότε σύντροφός της και πλέον αρραβωνιαστικός της, Τράβις Κέλσι, αγωνιζόταν με τους Kansas City Chiefs. Φέτος, τις εβδομάδες πριν από τον τελικό, η Σουίφτ βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα για διαφορετικούς λόγους, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι παλαιότερα μηνύματα μεταξύ της ίδιας και της Μπλέικ Λάιβλι έχουν ενταχθεί σε δικαστική αντιπαράθεση της Λάιβλι με τον Τζάστιν Μπαλντόνι.

Η Σουίφτ σημείωσε ότι απόλαυσε ιδιαίτερα τη διαδικασία παραγωγής, γράφοντας ότι το project της έδωσε χώρο για «νέους φίλους, μεταφορές και επιλογές μόδας». Το video είναι διαθέσιμο αποκλειστικά σε Apple Music και Spotify Premium έως τις 8 Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από CNN