Όλες οι νέες σειρές του χειμώνα

Euphoria - ΗΒΟ

2η σεζόν

Μετά από ένα εκρηκτικό φινάλε για την πρώτη σεζόν και τα δυο special επεισόδια που προβλήθηκαν πέρσι τον Ιανουάριο, η δεύτερη σεζόν της πιο πολυσυζητημένης και πολυβραβευμένης teen σειράς των τελευταίων χρόνων έρχεται και το τρέιλερ δεν αφήνει ούτε λεπτό στους νεαρούς ήρωες για να αναπνεύσουν, με τη 17χρονη Rue να μην έχει ξεφύγει ακόμη από τους δαίμονές της. (9 Ιανουαρίου)

Peacemaker - ΗΒΟ

Από τη μεγάλη οθόνη και το Suicide Squad, ο χαρακτήρας του Peacemaker αποκτά τη δική του spin-off σειρά. Αφορά τα όσα συμβαίνουν μετά τα γεγονότα του φιλμ. Είναι περιπέτεια, είναι κωμωδία και ο John Cena επαναλαμβάνει τον ρόλο του μανιακού σούπερ ήρωα που παλεύει για την παγκόσμια ειρήνη, άσχετα αν έχει σκοτώσει και δείρει ένα σωρό κόσμο στην πορεία. (13 Ιανουαρίου)

The Gilded Age - ΗΒΟ

Η Christine Baranski, η Carrie Coon και η Cynthia Nixon και πολλή παλιά δαντέλα σε αυτό το ιστορικό δράμα που μας μεταφέρει στη Νέα Υόρκη στα τέλη του 19ου αιώνα και καταπιάνεται με το πώς επηρεάστηκε η κοινωνία μετά την Πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση. Η Baranski παίζει μια πλούσια και αυστηρή θείτσα που αντιπροσωπεύει τις αξίες της παλιάς αριστοκρατίας, η Nixon την καλόκαρδη και απένταρη αδερφή της και η Coon τη γυναίκα ενός μεγιστάνα της εποχής που προσπαθεί να εισχωρήσει στην υψηλή τάξη με κάθε κόστος. (24 Ιανουαρίου)

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window - Netflix

Η σειρά με τον τίτλο σιδηρόδρομο είναι μια μαύρη κωμωδία και βασίζεται στην ταινία Τhe Girl in the Window, όπου η αλκοολική πρωταγωνίστρια γινόταν μάρτυρας μιας δολοφονίας στο απέναντι διαμέρισμα. Εδώ η Kristen Bell του The Good Place παίζει μια επίσης αλκοολική γυναίκα που βλέπει κι αυτή έναν φόνο, αλλά μήπως τελικά δεν είναι φόνος; Εντάξει, ο τίτλος είναι προφανώς ειρωνικός και χαζός, αλλά έχει τόσο γέλιο που σε κάνει να θέλεις να το δεις. (28 Ιανουαρίου)

Ozark - Νetflix

4η σεζόν

Το Ozark κατεβάζει αυλαία με την τελευταία σεζόν του. Είναι μια ακόμη σειρά που χτύπησε η πανδημία, αλλά επιτέλους θα δούμε αν το ζεύγος Byrde θα καταλήξει στη φυλακή ή κάπου αλλού. Θα χωριστεί σε δυο μέρη, από 7 επεισόδια το καθένα. (21 Ιανουαρίου)

After Life - Netflix

3η σεζόν

Τελειώνει και το After Life, η γλυκόπικρη κωμική σειρα με πρωταγωνιστή τον Ricky Gervais στον ρόλο ένος χήρου δημοσιογράφου που προσπαθεί να ξεπεράσει το πένθος του. (14 Ιανουαρίου)

Pam and Tommy - Hulu

Ο πολύκροτος γάμος του ντράμερ των Mötley Crüe, Tommy Lee με την ηθοποιό και πρώην μοντέλο του Playboy, Pamela Anderson και φυσικά όλο το βρόμικο στόρι σχετικά με το σκάνδαλο με μια από τις πιο διάσημες ταινίες ερωτικού περιεχομένου. Τo φιλμ κυκλοφόρησε παράνομα στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και τους έδειχνε να κάνουν σεξ μπροστά στον φακό. Την Πάμελα παίζει η Lily James και τον Τόμι Λι ο Sebastian Stan, και οι δυο τους αγνώριστοι στην κυριολεξία. (2 Φεβρουαρίου)

Inventing Anna - Netflix

Η αληθινή ιστορία της Anna Sorokin που για χρόνια εξαπατούσε τους πλούσιους της Νέας Υόρκης και τους αποσπούσε χρήματα, παριστάνοντας μια Γερμανίδα κληρονόμο με το όνομα Anna Delvey. Η σειρά βασίζεται στο άρθρο του περιοδικού «New York» που αποκάλυπτε την αλήθεια. Στον ρόλο της Sorokin, που αποφυλακίστηκε στις αρχές του 2021 και περιμένει ακόμη την απέλασή της στη Γερμανία, η Julia Garner. (11 Φεβρουαρίου)

Severance - Apple TV+

Μια ομάδα από εργαζόμενους γίνονται εθελοντές σε ένα πρόγραμμα που αποσύρει τις προσωπικές τους αναμνήσεις κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους και στον χώρο εργασίας τους, ενώ το αντίθετο συμβαίνει όταν πηγαίνουν στο σπίτι τους – αυτό που λέμε μη φέρνεις τη δουλειά στο σπίτι στην κυριολεξία. Κατάμαυρη δυστοπική κωμωδία σε παραγωγή Ben Stiller, και με την Patricia Arquette παρακαλώ. (18 Φεβρουαρίου)

Killing Eve

4η σεζόν

Τίτλοι τέλους και για το Killing Eve, που η προηγούμενη σεζόν του έβρισκε την Eve και τη Villanelle να τα βρίσκουν τελικά μεταξύ τους. Τι θα γίνει στο μέλλον άραγε; (27 Φεβρουαρίου)

Station Eleven - CosmoteTV

To βραβευμένο ομώνυμο μυθιστόρημα της Έμιλι Σεν Τζον Μαντέλ με θέμα μια πανδημία που εξολοθρεύει το 99,9% των κατοίκων του πλανήτη μέσα σε λίγες εβδομάδες και την ελπίδα που φέρνει μια ομάδα θεατρίνων που περιοδεύει στις κοινότητες των επιζώντων και ανεβάζει έργα του Σαίξπηρ.

The Tourist - BBC

Ένας Βρετανός που παθαίνει αμνησία στη μέση του πουθενά στην Αυστραλία και προσπαθεί να βρει απαντήσεις για το όχι και τόσο καθαρό παρελθόν του. Άφθονο σασπένς σε αυτό το θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Jamie Dorman και την κόκκινη αυστραλιανή έρημο.

The Afterparty - Apple TV +

Ένα σχολικό reunion που καταλήγει στον φόνο του πιο μισητού μαθητή του σχολείου και μέχρι να βρεθεί ο δολοφόνος κάθε επεισόδιο αφηγείται την πλευρά ενός διαφορετικού χαρακτήρα για τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας. (28 Ιανουαρίου)

Σκοτεινή Θάλασσα - MEGA

Μια κοπέλα εξαφανίζεται, χωρίς να αφήσει πίσω της ίχνη. Άλλοι θεωρούν πως πρόκειται για δολοφονία, άλλοι υποστηρίζουν πως η κοπέλα έφυγε μακριά. Κανείς δεν γνωρίζει την αλήθεια. Ο σύντροφός της κατηγορείται για την εξαφάνιση αυτή. Τα στοιχεία, όμως, δεν είναι αρκετά για να τον οδηγήσουν στη φυλακή. H επιστροφή της Θέμιδας Μπαζάκα στη μικρή οθόνη, σε ένα θρίλερ που σκηνοθετεί ο Γρηγόρης Καραντινάκης.