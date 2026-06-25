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Οι «Σκληρές Αλήθειες On Demand» έρχονται και αλλάζουν το τοπίο των ελληνικών podcasts

Το δημοφιλέστερο podcast της χώρας, οι «Σκληρές Αλήθειες» του Άρη Δημοκίδη και της LiFO, εξελίσσεται και εισάγει ένα πρωτοποριακό μοντέλο περιεχομένου για τα ελληνικά δεδομένα – Σύντομα στο LiFO.gr

The LiFO team
The LiFO team
Οι «Σκληρές Αλήθειες On Demand» έρχονται και αλλάζουν το τοπίο των ελληνικών podcasts Facebook Twitter
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Το Νο.1 podcast της Ελλάδας, οι «Σκληρές Αλήθειες» του Άρη Δημοκίδη και της LiFO, εξελίσσεται και εισάγει ένα πρωτοποριακό μοντέλο περιεχομένου για τα ελληνικά δεδομένα. Σε συνεργασία με το LiFO.gr, δημιουργούνται οι «Σκληρές Αλήθειες On Demand»: μια σειρά μηνιαίων premium ηχητικών επεισοδίων που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία της ακρόασης.

Το καθιερωμένο εβδομαδιαίο podcast δεν αλλάζει και παραμένει δωρεάν για όλους τους ακροατές. Το «Σκληρές Αλήθειες On Demand» έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά, ως μια νέα μηνιαία σειρά premium επεισοδίων υψηλών προδιαγραφών. Πρόκειται για επεισόδια-υπερπαραγωγές, με εις βάθος έρευνα μηνών μέσω δεκάδων συνεντεύξεων, κινηματογραφική αισθητική ήχου και θεματολογία που τολμά να αγγίξει τα πιο σκοτεινά και ενδιαφέροντα σημεία και πρόσωπα της ελληνικής πραγματικότητας.

Η στρατηγική επιλογή της διάθεσης μέσω του LiFO.gr εξασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή απήχηση, ενώ η τιμή ορίζεται στο ποσό των €1,99 ευρώ (+ΦΠΑ) ανά podcast, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις θα ξεπερνούν τις 2 ώρες. Το πρώτο επεισόδιο, μάλιστα, το οποίο επικεντρώνεται σε ένα από τα πιο συζητημένα πρόσωπα του χώρου των μίντια, θα είναι μια τριλογία με διάρκεια σχεδόν 6 ώρες. Στόχος είναι η δημιουργία μιας βιώσιμης σχέσης μεταξύ δημιουργού και κοινού, όπου η ποιότητα δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά μια προσιτή επιλογή για κάθε σκεπτόμενο ακροατή.

«Οι Σκληρές Αλήθειες On Demand δεν είναι απλώς ένα podcast. Είναι ένα “κινηματογραφικό” μηνιαίο ραντεβού, που θα αφηγείται με όσο πιο ισορροπημένο τρόπο γίνεται συναρπαστικές ιστορίες ανθρώπων και συμβάντων που επηρέασαν την Ελλάδα – και την επηρεάζουν ακόμα», αναφέρει σχετικά ο δημιουργός του podcast, Άρης Δημοκίδης. «Ο λόγος που ζητάμε τη στήριξη των ακροατών είναι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την παραγωγική διαδικασία, να μεγαλώσουμε την ομάδα μας, και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε τα -περισσότερα πλέον- ηχητικά μας ντοκιμαντέρ με ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό και πάθος».

Με την κίνηση αυτή, οι «Σκληρές Αλήθειες» επεκτείνουν το αποτύπωμά τους, προσφέροντας στους φανατικούς τους ακροατές την ευκαιρία να στηρίξουν έμπρακτα την εξέλιξη του podcast και την αφήγηση νέων ιστοριών που οι τεχνικοί και δημοσιογραφικοί περιορισμοί ενός εβδομαδιαίου podcast δεν επέτρεπαν μέχρι σήμερα.

Το πρώτο On Demand επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο σε λίγες ημέρες μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί και ο τίτλος του καθώς και μια μικρή έκπληξη για τους πρώτους ακροατές.

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