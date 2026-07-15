Οι σεναριογράφοι πάνε στα δικαστήρια για να μπλοκάρουν τον γάμο Paramount–Warner

Το σωματείο των Αμερικανών σεναριογράφων κατέθεσε αγωγή για να μπλοκάρει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount, ύψους 81 δισ. δολαρίων, ανοίγοντας νέο μέτωπο γύρω από έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς γάμους στη σύγχρονη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Η Writers Guild of America προσέφυγε την Τρίτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία είναι αντιμονοπωλιακά προβληματική και θα οδηγήσει σε λιγότερες δουλειές και χαμηλότερες αμοιβές για τους σεναριογράφους. Η αγωγή κατατέθηκε στο ίδιο δικαστήριο όπου, μία ημέρα νωρίτερα, προσέφυγαν και 12 πολιτείες με Δημοκρατικούς γενικούς εισαγγελείς, ζητώντας να μπλοκαριστεί προσωρινά η ολοκλήρωση της συμφωνίας όσο εξετάζεται η υπόθεση.

Για τη WGA, το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι δύο ιστορικά στούντιο ενώνονται. Είναι ότι μια ενωμένη Paramount–Warner Bros. Discovery θα γινόταν, σύμφωνα με το σωματείο, ο μεγαλύτερος εργοδότης σεναριογράφων για κινηματογράφο και τηλεόραση. Με λιγότερους ανταγωνιστές στην αγορά, η νέα εταιρεία θα είχε μεγαλύτερο κίνητρο να μειώσει τις αμοιβές, να περιορίσει τις αναθέσεις και να αγοράζει λιγότερα σενάρια.

Η ένωση, που εκπροσωπεί περίπου 18.000 σεναριογράφους στις ΗΠΑ, υποστηρίζει επίσης ότι η περαιτέρω συγκέντρωση στη βιομηχανία θα χτυπήσει και τη δημιουργική πολυφωνία. Όταν λιγοστεύουν οι αγοραστές, λέει ουσιαστικά η αγωγή, τα στούντιο στρέφονται ακόμη περισσότερο σε ασφαλή, προβλέψιμα σχέδια παραγωγής, αφήνοντας λιγότερο χώρο για πιο φιλόδοξες, ανορθόδοξες ή ριψοκίνδυνες ιστορίες.

Ο πρόεδρος της Writers Guild of America East, Τομ Φοντάνα (Tom Fontana), δήλωσε ότι το σωματείο «δεν θα μείνει αδρανές» ενώ η Paramount επιχειρεί, όπως υποστηρίζει, να παραβιάσει την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και να επιδεινώσει τη συρρίκνωση που ήδη νιώθουν οι εργαζόμενοι της ψυχαγωγίας.

Η Paramount απαντά ότι η συγχώνευση δεν θα μειώσει, αλλά θα αυξήσει τις ευκαιρίες για τους δημιουργούς. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι μια ενωμένη Paramount-WBD θα έχει την κλίμακα και τους πόρους για να αντιστρέψει τις σημερινές τάσεις στη βιομηχανία και να ανοίξει περισσότερες, όχι λιγότερες, ευκαιρίες για τους σεναριογράφους. Η εταιρεία επανέλαβε επίσης τη δέσμευσή της να κυκλοφορεί τουλάχιστον 30 ταινίες τον χρόνο στις αίθουσες.

Η Paramount υποστηρίζει ακόμη ότι η συμφωνία θα την κάνει πιο ανταγωνιστική απέναντι σε μεγαλύτερους παίκτες όπως το Netflix και η Amazon και ότι θα είναι καλύτερη για τους καταναλωτές. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη επιτρέψει τη συμφωνία, ενώ πράσινο φως έχουν δώσει και ρυθμιστικές αρχές στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων στην Αυστραλία και την Κίνα.

Το πιο σοβαρό εμπόδιο, ωστόσο, έρχεται πλέον από τα δικαστήρια. Οι 12 πολιτείες, με επικεφαλής την Καλιφόρνια, υποστηρίζουν ότι η συγχώνευση θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές, χαμηλότερη ποιότητα και λιγότερο περιεχόμενο για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα (Rob Bonta), είπε ότι η συμφωνία θα βλάψει τις κινηματογραφικές αίθουσες, τους παρόχους καλωδιακής τηλεόρασης και τελικά το κοινό, είτε βλέπει από τον καναπέ είτε από την αίθουσα.

Η Paramount απορρίπτει την αγωγή των πολιτειών, λέγοντας ότι διαστρεβλώνει την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και παρουσιάζει λάθος εικόνα για το πώς λειτουργεί σήμερα ο ανταγωνισμός στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Η αντίδραση δεν περιορίζεται στους σεναριογράφους και τις πολιτείες. Περισσότεροι από χίλιοι ηθοποιοί και παραγωγοί είχαν ήδη υπογράψει ανοιχτή επιστολή τον Απρίλιο κατά της συγχώνευσης. Η WGA, από την πλευρά της, χαιρέτισε την προσφυγή των πολιτειών και δήλωσε περήφανη που καταθέτει αγωγή στο ίδιο μέτωπο.

Πίσω από τη νομική διαμάχη, το διακύβευμα είναι απλό: ποιος θα αγοράζει, ποιος θα γράφει, ποιος θα παράγει και ποιος θα εγκρίνει τις ιστορίες στο επόμενο Χόλιγουντ. Για τους σεναριογράφους, ο γάμος Paramount–Warner δεν σημαίνει απλώς μια μεγαλύτερη εταιρεία. Σημαίνει μια βιομηχανία με ακόμη λιγότερες πόρτες.



με στοιχεία από Wall Street Journal