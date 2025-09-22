Οι φωτογραφίες της Μπλέικ Λάιβλι από τα γυρίσματα του Gossip Girl, 18 χρόνια μετά την πρεμιέρα

Η Μπλέικ Λάιβλι δημοσίευσε σπάνιες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς Gossip Girl.

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, η 38χρονη ηθοποιός ανήρτησε μέσω Instagram μια σειρά φωτογραφιών της με τους συμπρωταγωνιστές της, για να γιορτάσει την 18η επέτειο της επιτυχημένης σειράς, η οποία έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2007.

«Το summer gossip girl έγινε 18...

Αυτή η σειρά ήταν το πανεπιστήμιό μου. Ήταν η εκπαίδευσή μου, η κοινωνική μου ζωή, η σκληρή δουλειά μου, τα ξενύχτια και τα πρωινά ξυπνήματα, ο δάσκαλός μου. Η Νέα Υόρκη και τα Silvercup Studios (και μερικές φορές το Παρίσι ✨) ήταν το πανεπιστήμιό μου για ΕΞΙ χρόνια.

Τόσες πολλές αναμνήσεις. Τι δεκαετία! 💖 Τι πανεπιστήμιο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μπλέικ Λάιβλι. Η τηλεοπτική σειρά Gossip Girl έκανε πρεμιέρα στις 19 Σεπτεμβρίου 2007 στο αμερικανικό δίκτυο The CW. Από την πρώτη στιγμή, η σειρά ξεχώρισε, η οποία έχει κοινό ακόμη και σήμερα.

Η Μπλέικ Λάιβλι στον ρόλο της Σερίνα βαν ντερ Γούντσεν υπήρξε το κεντρικό πρόσωπο του Gossip Girl. Ως η όμορφη, χαρισματική αλλά και συχνά αμφιλεγόμενη ηρωίδα, η Σερίνα ταυτίστηκε με τον όρο "it girl" του Upper East Side: κοσμική, γοητευτική, με αβίαστο στυλ και προσωπική ζωή γεμάτη μυστικά, ερωτικά τρίγωνα και σκάνδαλα. Ο ρόλος της στη σειρά ήταν κομβικός για την διεθνή αναγνώρισή της και την εδραίωσή της ως ένα από τα βασικά πρόσωπα του Χόλιγουντ.