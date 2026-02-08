Οι 10 καλύτερες εμφανίσεις στο ημίχρονο του Super Bowl, από τη Rihanna μέχρι τον Kendrick Lamar

Το Super Bowl επιστρέφει σήμερα, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με τους Seattle Seahawks και τους New England Patriots να μονομαχούν στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Εκτός από τον ίδιο τον αγώνα, το μεγαλύτερο θέμα συζήτησης του Super Bowl είναι το σόου στο ημίχρονο, όπου μερικοί από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες του κόσμου- από τον Bruce Springsteen μέχρι την Katy Perry- έχουν διασκεδάσει τους οπαδούς στο στάδιο.

Αυτή τη φορά, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Bad Bunny. Μια εβδομάδα μετά το ιστορικό πέρασμα στα βραβεία Grammy, ο σούπερ σταρ από το Πουέρτο Ρίκο αναμένεται να προσελκύσει ακόμη περισσότερους θεατές από το ρεκόρ του Kendrick Lamar, που έφτασε τα 133,5 εκατομμύρια πέρυσι.

Το 2023, η Rihanna άφησε άναυδο το κοινό όχι μόνο με την απίστευτη εμφάνισή της, αλλά και με την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της.

Super Bowl: Οι 10 καλύτερες εμφανίσεις

Έτσι, ο Ιndependent έφτιαξε και δημοσίευσε μια λίστα με τις top10 εμφανίσεις στο Super Bowl, λίγο πριν ανέβει στην σκηνή ο Bad Bunny. Ξεκινώντας από τη 10η θέση, με το ξένο μέσο να παραθέτει και ένα μικρό σχόλιο, οι εμφανίσεις είναι:

Rihanna - 2023, 10η θέση

«Η τραγουδίστρια κυριάρχησε στο Super Bowl του 2023 με μια εξαιρετική μίξη ποπ τραγουδιών που ξεχώρισαν, όπως τα "We Found Love", "Work" και "Wild Thoughts". Ενώ η ερμηνεία της RiRi ήταν αναμφισβήτητα εξαιρετική, αναμφίβολα η μεγαλύτερη φρενίτιδα προκλήθηκε από την κόκκινη ολόσωμη φόρμα της, η οποία αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της, επιβεβαιώνοντας ότι η ποπ σταρ ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της με τον ράπερ A$AP Rocky. Ήταν κάτι κλασικό από την πρωταγωνίστρια του "Only Girl in the World": τράβηξε την προσοχή, δημιούργησε πρωτοσέλιδα, γεμάτο δράμα, και το λατρέψαμε».

Paul McCartney - 2005, 9η θέση

«Ο McCartney προηγήθηκε των ποπ σταρ που προσπαθούσαν να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον με υπερβολικά σκηνικά και πολυτελή κοστούμια. Αντ' αυτού, προσέφερε τέσσερα όμορφα παιγμένα τραγούδια, εκ των οποίων το τελευταίο, το Hey Jude, προκάλεσε ένα επικό σόου μαζί με το πλήθος στο στάδιο EverBank Field».

Madonna - 2012, 8η θέση

«Μία από τις λίγες που συγκρίνονται- για την είσοδό τους- με την Katy Perry το 2015 ήταν η Madonna, τρία χρόνια νωρίτερα, η οποία εμφανίστηκε σε ένα γιγάντιο χρυσό άρμα με επικεφαλής περίπου εκατό λαμπερά ντυμένους άνδρες ντυμένους ως Ρωμαίους στρατιώτες. Έφερε μαζί της τη Nicki Minaj και την MIA για το "Give Me All Your Luvin'" και ερμήνευσε επίσης τις επιτυχίες "Like a Prayer", "Music" και "Express Yourself"».

Katy Perry - 2015, 7η θέση

«Λίγες είσοδοι είναι τόσο μεγαλοπρεπείς όσο το να στέκεσαι πάνω σε ένα γιγάντιο χρυσό λιοντάρι με λαμπερά μάτια. Η Katy Perry τα πήγε περίφημα στο ημίχρονο της παράστασης το 2015 με ερμηνείες των Roar, Dark Horse, California Gurls, Firework και Teenage Dream».

Bruce Springsteen - 2009, 6η θέση

«Το 12λεπτο σετ του Springsteen ξεκίνησε με το Tenth Avenue Freeze-Out και περιελάμβανε επίσης τα Born to Run, Glory Days και Working on a Drea». Ο Springsteen θα κάνει μια σύντομη εμφάνιση φέτος, καθώς πρωταγωνιστεί σε ένα διαφημιστικό σποτ για την Jeep».

Lady Gaga - 2017, 5η θέση

«Σε ένα από τα πιο αλλόκοτα σόου ημιχρόνου στην πρόσφατη ιστορία, η Lady Gaga ξεκίνησε την εμφάνισή της πηδώντας από την κορυφή του σταδίου (δεμένη με μια ζώνη, φυσικά), πυροδοτώντας χιλιάδες memes. Μόλις έφτασε με ασφάλεια στο έδαφος, ενθουσίασε το κοινό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της: Poker Face, Born This Way, Telephone, Just Dance, Million Reasons και Bad Romance».

Jennifer Lopez και Shakira - 2020, 4η θέση

«Το ροκ εναρκτήριο τραγούδι της Shakira έμοιαζε με μια άμεση απάντηση στην κουρασμένη αντίληψη ότι οι άνδρες είναι οι μόνοι που μπορούν να κάνουν σόου. Η τραγουδίστρια του "Hips Don't Lie" κραδαίνει την ηλεκτρική της κιθάρα σαν όπλο για το "Empire", προτού η J-Lo προσγειωθεί από το Empire State Building, για ένα ξέφρενη σόου γεμάτο χορό. Το δίδυμο δεν έσβησε, αλλά εξαφάνισε τόσο πολύ το βασανιστικό σόου των Maroon 5 στο ημίχρονο του Super Bowl την προηγούμενη χρονιά, με μια δυναμική εμφάνιση που εντυπωσίασε».

Beyoncé - 2013, 3η θέση

«Η Beyoncé ξεπέρασε όλους όσους είχαν εμφανιστεί πριν από τον Prince με την εμφάνισή της στο Super Bowl. Ήταν τολμηρή, ήταν άγρια, ήταν σχεδόν άψογη. Ξέφυγε στη σκηνή με το "Crazy in Love" μετά το acapella "Love on Top", έκανε μερικές από τις καλύτερες χορευτικές της κινήσεις, πριν προχωρήσει σε άλλες επιτυχίες, όπως τα "End of Time" και "Baby Boy". Τέλος, υπήρξε μια υστερική επανένωση των Destiny's Child με τη Michelle Williams και την Kelly Rowland, μια ερμηνεία τόσο δυνατή που τα φώτα στο στάδιο έσβησαν όταν τελείωσε».

Kendrick Lamar - 2025, 2η θέση

«Δεν είναι πολλοί καλλιτέχνες που θα μπορούσαν να εκνευρίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Drake ταυτόχρονα, αλλά ο Lamar έφτασε σε αυτό το εντυπωσιακό κατόρθωμα στο ημίχρονο. Ο Τραμπ, ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρευρέθηκε ποτέ σε Super Bowl, παρακολούθησε τον ράπερ που γεννήθηκε στο Κόμπτον να ερμηνεύει το εκρηκτικό κομμάτι του, "Not Like Us", και μάλιστα είχε μαζί του τη Σερένα Γουίλιαμς να χορεύει. Κανείς δεν θα αμφισβητούσε ότι αυτή είναι η στιγμή που ο Lamar ανεβαίνει στην κορυφή της ραπ μουσικής, ξεπερνώντας όλους τους προηγούμενους βασιλιάδες. Και αναμφίβολα θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο σημαντικά ημίχρονα στην ιστορία της διοργάνωσης, αν όχι η πιο σημαντική- όλων των εποχών- ραπ εμφάνιση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση»

Prince - 2007, 1η θέση

«Ο σπουδαιότερος. Φυσικά, δεν ήταν υπεύθυνος για τη βροχή που άρχισε να πέφτει καταρρακτωδώς κατά τη διάρκεια της ανατριχιαστικής 12λεπτης εμφάνισής του, η οποία περιελάμβανε διασκευές των "We Will Rock You" και "All Along the Watchtower". Αλλά ο συγχρονισμός ήταν τόσο τέλειος, που ήθελες να πιστέψεις ότι ήταν. Μετά τις ερμηνείες του "1999/Baby I'm a Star", ο Prince έκλεισε με το "Purple Rain", με μια εμφάνιση που πρέπει να μπει ανάμεσα στα καλύτερα live του με αυτό το τραγούδι».

Με πληροφορίες από Ιndependent