Οδύσσεια: Το βίντεο με όλο το καστ της ταινίας που αφηγείται το έπος μέσα σε ένα λεπτό

Η ταινία «The Odyssey» («Η Οδύσσεια») κυριάρχησε στην τηλεοπτική ζώνη των βραδινών εκπομπών των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, με το NBC να αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» στη μεταφορά της ομηρικής ιστορίας από τον Κρίστοφερ Νόλαν, λίγο πριν από την κινηματογραφική της πρεμιέρα.

Το δίκτυο δημιούργησε ένα ειδικό τετραήμερο αφιέρωμα γύρω από την ταινία, φέρνοντας διαδοχικά μια σειρά από πρωταγωνιστές στο Studio 6B τις ημέρες πριν από την κυκλοφορία της στις αίθουσες.

Το αφιέρωμα ξεκίνησε τη Δευτέρα με τον Τομ Χόλαντ, ακολούθησε την Τρίτη ο Ματ Ντέιμον, την Τετάρτη η Ζεντάγια και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη με τη Λουπίτα Νιόνγκο, το βράδυ πριν από την πρεμιέρα της ταινίας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Φάλον και οι καλεσμένοι του συμμετείχαν σε μια σειρά από παιχνίδια και σκετς εμπνευσμένα από την «Οδύσσεια», μεταξύ των οποίων και ένα παιχνίδι Cyclops Beer Pong ανάμεσα στον Χόλαντ και τον ίδιο τον παρουσιαστή.

.@Lupita_Nyongo & Jimmy try to guess the names of different characters from Greek mythology ahead of @odysseymovie! #FallonTonight #TheOdyssey pic.twitter.com/AfqsX2Oymj — The Tonight Show (@FallonTonight) July 17, 2026

Το αποκορύφωμα της εβδομάδας, ωστόσο, ήρθε όταν ο Φάλον και η ομάδα του επιχείρησαν να αφηγηθούν ολόκληρη την ιστορία της «Οδύσσειας» σε ελάχιστο χρόνο.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα μαγνητοσκοπημένο μουσικό βίντεο στο οποίο συμμετείχαν οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν, Τζον Μπέρνθαλ και Λουπίτα Νιόνγκο, παρουσιάζοντας τις σημαντικότερες στιγμές του επικού ποιήματος μέσα σε ακριβώς ένα λεπτό.

Το viral βίντεο:

The cast of The Odyssey recaps the story in exactly one minute! @odysseymovie #FallonTonight #TheOdyssey pic.twitter.com/LQpmfF64JU — The Tonight Show (@FallonTonight) July 16, 2026

Ο Φάλον παρουσίασε το απόσπασμα λέγοντας στους τηλεθεατές ότι η εκπομπή συνεργάστηκε με το καστ για να κάνει μια ανακεφαλαίωση ολόκληρης της ιστορίας σε μόλις ένα λεπτό. Αυτό που ακολούθησε, σύμφωνα με το LateNighter, ήταν ένα γρήγορο μουσικό κομμάτι σε ύφος ραπ, το οποίο ξεκίνησε με την παρουσίαση των χαρακτήρων και στη συνέχεια μπήκε κατευθείαν στην πλοκή.

Οι στίχοι περιλάμβαναν αναφορές στο τέχνασμα του Δούρειου Ίππου, με το καστ να ραπάρει για το πώς οι Έλληνες κρύφτηκαν μέσα στο άλογο για να κερδίσουν τον πόλεμο, καθώς και λογοπαίγνια σχετικά με το ταξίδι του ήρωα προς την επιστροφή στην Ιθάκη και τη συνάντησή του με τον Κύκλωπα.

Το τρέιλερ της ταινίας:

Με πληροφορίες από IMDb

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